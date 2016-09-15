فيديو لقطيع أسود يثير رعبًا بمنطقة سكنية.. ماذا يحدث في الهند بعد الأمطار؟

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بعيدًا عن الحياة البرية .. سبقتها التماسيح

شوهد قطيع من سبعة أسود تجوب المناطق السكنية بحرية في ولاية غوجارات الهندية حيث أثارت قلق سكان مدينة جوناجادا، عندما كانت تتجول بعد الفيضانات في ليلة ماطرة، وسط تصاعد نباح الكلاب عند رؤيتها الأسود.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن تقارير رسمية أن الأسود أتت من غابة وهي محمية طبيعية في الهند، والتي تضم 40 أسدًا.

وأكد المسؤول عن حماية الحدائق العامة في مقاطعة جوناجاد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "أسود المحمية مسالمة وليست مفترسة".

وقال: "من المعتاد سواء خلال فترة سقوط الأمطار أو في أي وقت آخر أن تمر الأسود من هذا الطريق، وهذا سلوك متكرر ولم يتسبب بإحداث ضرر من قبل لأي شخص، فقط ذلك المشهد يثير رعب السكان ليس أكثر".

وعبر العديد من مستخدمي تويتر عن قلقهم إزاء الحدث الذي أجبر الأسود على ترك موائلها الطبيعية ودخول المناطق السكنية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الأسود بعيدًا عن الحياة البرية، ففي شهر فبراير الماضي ظهرت مجموعة من الأسود تتجول في قرية بهافناث في الهند.

بالإضافة إلى ذلك تم رصد العديد من التماسيح تتجول في الهند بعد هطول الأمطار، والهند تضم أربعة حدائق وطنية و23 محمية للحياة البرية.