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"كورونا" كبّد إسرائيل خسائر بقيمة 17.4 مليار دولار

توقعات بانكماش 5.4% للاقتصاد

كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتز، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 17.4 مليار دولار؛ بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأوضح "كاتز" أن وزارة المالية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وأشار إلى أنه يعارض العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجنباً للضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد.

وهزت الجائحة اقتصاد إسرائيل، وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة، ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.



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"كورونا" كبّد إسرائيل خسائر بقيمة 17.4 مليار دولار
سبق

كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتز، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 17.4 مليار دولار؛ بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأوضح "كاتز" أن وزارة المالية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وأشار إلى أنه يعارض العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجنباً للضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد.

وهزت الجائحة اقتصاد إسرائيل، وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة، ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.



01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:49 PM

"كورونا" كبّد إسرائيل خسائر بقيمة 17.4 مليار دولار

توقعات بانكماش 5.4% للاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتز، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 17.4 مليار دولار؛ بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأوضح "كاتز" أن وزارة المالية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

وأشار إلى أنه يعارض العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجنباً للضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد.

وهزت الجائحة اقتصاد إسرائيل، وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة، ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.



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