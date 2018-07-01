"العلمين" يجهز صالة وشاشة عرض لتمكين شباب الخفجي وزوارها من مشاهدة مباريات كأس العالم

دعماً من النادي لتمكين الشباب من متابعة المونديال في جو صحي وآمن

قامت إدارة نادي العلمين بتجهيز صالة متكاملة بشاشة عرض كبيرة بالصالة الرياضية لتمكين شباب الخفجي وزوارها من مشاهدة مباريات كأس العالم في جو صحي وآمن في مبادرة اعتاد النادي على تنظيمها في كل موسم رياضي دعماً منه لمنتخب مملكتنا الغالية.

وذكر رئيس مجلس إدارة نادي العلمين خالد بن محمد هلال أن نادي العلمين أعلن افتتاح الصالة الرياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم مجاناً، وذلك بحضور ودعم محافظ الخفجي محمد الهزاع والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركه أرامكو لأعمال الخليج المهندس عبدالله الهلال، دعماً منهما لتمكين الشباب من مشاهدة المباريات في جو صحي وذلك ابتداءً من مساء يوم الخميس الموافق الرابع عشر من يونيو 2018 وتوفير الوسائل المساندة والمساعده لمؤازرة منتخبنا الوطني.

ولكي تكتمل الخدمات في تنظيم هذا الحدث العالمي، قام النادي بتوفير موظفي أمن لاستقبال المكان بما يضمن مكانًا آمنًا ونموذجيًا للمشاهدة سواء لأولياء الأمور أو مرافقيهم من الأطفال أو الجمهور وتخصيص ركن لتقديم المشروبات الباردة والساخنه وتوزيع اللافتات الإعلانية في كافة أرجاء المحافظة لإظهار دور النادي الريادي وتفعيل جانب المسؤولية الاجتماعيه ليحقق بذلك أهداف وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ المستشار تركي آل الشيخ، ومتابعة خاصة من مكتب مدير عام الهيئة العامة للرياضة حامد السريعي.