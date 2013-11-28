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شاهد.. عربات خاصّة لماء زمزم لضمان عدم خروج المعتمرين عن المسار

لإيصال الماء المبارك إلى جميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة وداخل المسجد الحرام

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مجموعة من العربات المخصّصة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوّار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ 100 عبوة.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك إلى جميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصّصة لهم، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وأضاف: العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، وهي أبواب: "الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح"، وتتم تعبئتها من قِبل حافظات خاصّة مجهّزة مسبقاً في الموقع نفسه، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.

واختتم بالقول: هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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شاهد.. عربات خاصّة لماء زمزم لضمان عدم خروج المعتمرين عن المسار
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مجموعة من العربات المخصّصة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوّار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ 100 عبوة.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك إلى جميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصّصة لهم، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وأضاف: العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، وهي أبواب: "الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح"، وتتم تعبئتها من قِبل حافظات خاصّة مجهّزة مسبقاً في الموقع نفسه، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.

واختتم بالقول: هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:38 PM

شاهد.. عربات خاصّة لماء زمزم لضمان عدم خروج المعتمرين عن المسار

لإيصال الماء المبارك إلى جميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة وداخل المسجد الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مجموعة من العربات المخصّصة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوّار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ 100 عبوة.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك إلى جميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصّصة لهم، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبّقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.

وأضاف: العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، وهي أبواب: "الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح"، وتتم تعبئتها من قِبل حافظات خاصّة مجهّزة مسبقاً في الموقع نفسه، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.

واختتم بالقول: هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، بمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.

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