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هل ينتشر "كورونا" عبر الهواء؟.. "الصحة العالمية" تحسم الجدل

"غيبرييوس": استخدام أدويةٍ لم تخضع لتجارب يُنعش "الآمال الكاذبة"

حسمت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عبر الهواء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "كورونا" ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

ووفق "سكاي نيوز" طالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية باتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد "الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.

ويأتي ذلك بعد أن حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"؛ مضيفا أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.

وأوضح "غيبرييسوس"، أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"؛ مشددًا على أنه في حال "لم نُعطِ الأولوية للطواقم الطبية؛ فسيموت الكثير من الناس"؛ مشيرًا إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس، قد يُنعش "الآمال الكاذبة".

وكان تعداد قد أعدّته "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية، الاثنين، قد أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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هل ينتشر "كورونا" عبر الهواء؟.. "الصحة العالمية" تحسم الجدل
سبق

حسمت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عبر الهواء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "كورونا" ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

ووفق "سكاي نيوز" طالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية باتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد "الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.

ويأتي ذلك بعد أن حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"؛ مضيفا أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.

وأوضح "غيبرييسوس"، أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"؛ مشددًا على أنه في حال "لم نُعطِ الأولوية للطواقم الطبية؛ فسيموت الكثير من الناس"؛ مشيرًا إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس، قد يُنعش "الآمال الكاذبة".

وكان تعداد قد أعدّته "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية، الاثنين، قد أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:22 AM

هل ينتشر "كورونا" عبر الهواء؟.. "الصحة العالمية" تحسم الجدل

"غيبرييوس": استخدام أدويةٍ لم تخضع لتجارب يُنعش "الآمال الكاذبة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,155

حسمت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عبر الهواء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "كورونا" ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

ووفق "سكاي نيوز" طالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية باتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد "الهباء الجوي"، أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء.

ويأتي ذلك بعد أن حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وقال: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"؛ مضيفا أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" من أغلبية دول العالم.

وأوضح "غيبرييسوس"، أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا"؛ مشددًا على أنه في حال "لم نُعطِ الأولوية للطواقم الطبية؛ فسيموت الكثير من الناس"؛ مشيرًا إلى أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج الفيروس، قد يُنعش "الآمال الكاذبة".

وكان تعداد قد أعدّته "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام رسمية، الاثنين، قد أفاد بأن كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بـ9197 وفاة.

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