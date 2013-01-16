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"غلام" يدعو الجهات المعنية إلى تعاون أوسع مع "الأرصاد" قبل اختيار مواعيد فعالياتهم

قال: للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.. لدينا إدارة معنية بهذه الخدمات

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن المركز يمتلك إدارة معنية بخدمات معلومات الأرصاد الخاصة.

ولفت غلام في تغريدة على حساب المركز بتويتر إلى تطلع الجميع إلى تعاون أوسع ومثمر مع الجهات المعنية بالفعاليات، لتمكينهم من اختيار المواعيد المناسبة لإقامة الأنشطة بالتعاون مع الجهة الوطنية المعنية بالأرصاد للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.

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"غلام" يدعو الجهات المعنية إلى تعاون أوسع مع "الأرصاد" قبل اختيار مواعيد فعالياتهم
سبق

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن المركز يمتلك إدارة معنية بخدمات معلومات الأرصاد الخاصة.

ولفت غلام في تغريدة على حساب المركز بتويتر إلى تطلع الجميع إلى تعاون أوسع ومثمر مع الجهات المعنية بالفعاليات، لتمكينهم من اختيار المواعيد المناسبة لإقامة الأنشطة بالتعاون مع الجهة الوطنية المعنية بالأرصاد للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:25 PM

"غلام" يدعو الجهات المعنية إلى تعاون أوسع مع "الأرصاد" قبل اختيار مواعيد فعالياتهم

قال: للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.. لدينا إدارة معنية بهذه الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن المركز يمتلك إدارة معنية بخدمات معلومات الأرصاد الخاصة.

ولفت غلام في تغريدة على حساب المركز بتويتر إلى تطلع الجميع إلى تعاون أوسع ومثمر مع الجهات المعنية بالفعاليات، لتمكينهم من اختيار المواعيد المناسبة لإقامة الأنشطة بالتعاون مع الجهة الوطنية المعنية بالأرصاد للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

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