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بالرباعية وصل للنقطة 60 .. الهلال يدق المسمار الأخير في نعش العدالة

في ختام الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن كسب مستضيفه العدالة 4 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بهذه النتيجة بقي الهلال في الصدارة بـ 60 نقطة، فيما بقي العدالة متذيلاً قائمة الترتيب بـ20 نقطة، وهو الأكثر اقترابًا لوداع دوري الأضواء.

وفي تفاصيل اللقاء، سعى الهلال إلى زيارة شباك حارس العدالة علي المزيدي، ولم يتحقق ذلك إلا عند الدقيقة 30 حينما بذل سالم الدوسري مجهودًا كبيرًا وحول كرة داخل الصندوق لتصل إلى المتمركز "قوميز" الذي سدد كرة أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك.

كانت محاولات العدالة خجولة من أجل التعديل في ظل تراجع هلالي واللعب على الكرات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني أضاع "قوميز" فرصة تعزيز النتيجة بهدف آخر عند الدقيقة 59، ومثلها أضاع مهاجم العدالة نايف هزازي عند الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 تعاطف القائم مع تسديدة لاعب العدالة أداما تراوري، ليعاقبهم هداف الدوري "قوميز" عند الدقيقة 75 بالهدف الثاني لفريقه، بعد استثماره لعرضية سالم الدوسري، ويتوج الأخير حضوره بالهدف الثالث عند الدقيقة 79.

عند الدقيقة 90 خسر العدالة خدمات اللاعب راضي الراضي بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء أحرز مهاجم الهلال عمر خربين الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 92.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الدوري السعودي للمحترفين العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالرباعية وصل للنقطة 60 .. الهلال يدق المسمار الأخير في نعش العدالة
سبق

واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن كسب مستضيفه العدالة 4 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بهذه النتيجة بقي الهلال في الصدارة بـ 60 نقطة، فيما بقي العدالة متذيلاً قائمة الترتيب بـ20 نقطة، وهو الأكثر اقترابًا لوداع دوري الأضواء.

وفي تفاصيل اللقاء، سعى الهلال إلى زيارة شباك حارس العدالة علي المزيدي، ولم يتحقق ذلك إلا عند الدقيقة 30 حينما بذل سالم الدوسري مجهودًا كبيرًا وحول كرة داخل الصندوق لتصل إلى المتمركز "قوميز" الذي سدد كرة أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك.

كانت محاولات العدالة خجولة من أجل التعديل في ظل تراجع هلالي واللعب على الكرات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني أضاع "قوميز" فرصة تعزيز النتيجة بهدف آخر عند الدقيقة 59، ومثلها أضاع مهاجم العدالة نايف هزازي عند الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 تعاطف القائم مع تسديدة لاعب العدالة أداما تراوري، ليعاقبهم هداف الدوري "قوميز" عند الدقيقة 75 بالهدف الثاني لفريقه، بعد استثماره لعرضية سالم الدوسري، ويتوج الأخير حضوره بالهدف الثالث عند الدقيقة 79.

عند الدقيقة 90 خسر العدالة خدمات اللاعب راضي الراضي بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء أحرز مهاجم الهلال عمر خربين الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 92.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
09:16 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:30 PM

بالرباعية وصل للنقطة 60 .. الهلال يدق المسمار الأخير في نعش العدالة

في ختام الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
16
2,987

واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن كسب مستضيفه العدالة 4 / 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بهذه النتيجة بقي الهلال في الصدارة بـ 60 نقطة، فيما بقي العدالة متذيلاً قائمة الترتيب بـ20 نقطة، وهو الأكثر اقترابًا لوداع دوري الأضواء.

وفي تفاصيل اللقاء، سعى الهلال إلى زيارة شباك حارس العدالة علي المزيدي، ولم يتحقق ذلك إلا عند الدقيقة 30 حينما بذل سالم الدوسري مجهودًا كبيرًا وحول كرة داخل الصندوق لتصل إلى المتمركز "قوميز" الذي سدد كرة أرضية زاحفة استقرت داخل الشباك.

كانت محاولات العدالة خجولة من أجل التعديل في ظل تراجع هلالي واللعب على الكرات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

مع مطلع الشوط الثاني أضاع "قوميز" فرصة تعزيز النتيجة بهدف آخر عند الدقيقة 59، ومثلها أضاع مهاجم العدالة نايف هزازي عند الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 تعاطف القائم مع تسديدة لاعب العدالة أداما تراوري، ليعاقبهم هداف الدوري "قوميز" عند الدقيقة 75 بالهدف الثاني لفريقه، بعد استثماره لعرضية سالم الدوسري، ويتوج الأخير حضوره بالهدف الثالث عند الدقيقة 79.

عند الدقيقة 90 خسر العدالة خدمات اللاعب راضي الراضي بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء أحرز مهاجم الهلال عمر خربين الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 92.

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