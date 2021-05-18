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الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجًا على تصريحات "وهبة" العنصرية ضد دول الخليج

"الخارجية" عبرت عن استنكارها الشديد لها

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الثلاثاء)، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، التي أساءت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.

وشدّدت على أن التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجًا على تصريحات "وهبة" العنصرية ضد دول الخليج
سبق

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الثلاثاء)، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، التي أساءت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.

وشدّدت على أن التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:00 PM

الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجًا على تصريحات "وهبة" العنصرية ضد دول الخليج

"الخارجية" عبرت عن استنكارها الشديد لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الثلاثاء)، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، التي أساءت إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.

وشدّدت على أن التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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