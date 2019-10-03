النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني

أكد أهمية دور الشباب في رقي وازدهار المركز

كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.

وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.

وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.

شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني
سبق

كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.

وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.

وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.

شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
04:53 PM

رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني

أكد أهمية دور الشباب في رقي وازدهار المركز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
47

كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.

وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.

وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.

شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,527
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,445
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,488
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,133

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة