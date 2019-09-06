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الشبل محمد المشارك في المسابقة القرآنية الدولية: أسعى لأن أكون من أئمة المساجد الواعظين

تقام في رحاب المسجد الحرام من 8-12 محرم الجاري

يشارك الشبل محمد سالم علي من البرازيل البالغ من العمر 7 سنوات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الحادية والأربعين، مع 146 متسابقًا من 103 دول من العالم، التي تقام في رحاب المسجد الحرام من الفترة: 8-12 من شهر محرم الجاري.

وقال الشبل محمد: "أسعى لأن أكون من حَمَلة كتاب الله الكريم تلاوةً وتجويدًا وفهمًا وعملًا بما فيه ومعرفة، وأن أكون من قرّاء القرآن المشهورين، ومن أئمة المساجد الواعظين".
وأعرب الشبل محمد، عن شعوره بالمشاركة في المسابقة، ومنافسته قراء العالم الإسلامي قائلًا: إن إقامة التصفيات النهائية لهذا المحفل العظيم في رحاب المسجد الحرام، له أثر عظيم على نفوس المتسابقين؛ مما ينعكس إيجابيًا على روح التنافس، وتذكير روح الإيمان بين المتسابقين، وطريق لتحفيز وتشجيع المتسابق للتشرف بالفوز بجائزة من جوائز المسابقة؛ مشيرًا إلى أنه استعد لخوض المنافسات بشكل جيد؛ سائلًا الله التوفيق والنجاح له ولجميع المتسابقين.

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الشبل محمد المشارك في المسابقة القرآنية الدولية: أسعى لأن أكون من أئمة المساجد الواعظين
سبق

يشارك الشبل محمد سالم علي من البرازيل البالغ من العمر 7 سنوات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الحادية والأربعين، مع 146 متسابقًا من 103 دول من العالم، التي تقام في رحاب المسجد الحرام من الفترة: 8-12 من شهر محرم الجاري.

وقال الشبل محمد: "أسعى لأن أكون من حَمَلة كتاب الله الكريم تلاوةً وتجويدًا وفهمًا وعملًا بما فيه ومعرفة، وأن أكون من قرّاء القرآن المشهورين، ومن أئمة المساجد الواعظين".
وأعرب الشبل محمد، عن شعوره بالمشاركة في المسابقة، ومنافسته قراء العالم الإسلامي قائلًا: إن إقامة التصفيات النهائية لهذا المحفل العظيم في رحاب المسجد الحرام، له أثر عظيم على نفوس المتسابقين؛ مما ينعكس إيجابيًا على روح التنافس، وتذكير روح الإيمان بين المتسابقين، وطريق لتحفيز وتشجيع المتسابق للتشرف بالفوز بجائزة من جوائز المسابقة؛ مشيرًا إلى أنه استعد لخوض المنافسات بشكل جيد؛ سائلًا الله التوفيق والنجاح له ولجميع المتسابقين.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
04:04 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:32 PM

الشبل محمد المشارك في المسابقة القرآنية الدولية: أسعى لأن أكون من أئمة المساجد الواعظين

تقام في رحاب المسجد الحرام من 8-12 محرم الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك الشبل محمد سالم علي من البرازيل البالغ من العمر 7 سنوات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الحادية والأربعين، مع 146 متسابقًا من 103 دول من العالم، التي تقام في رحاب المسجد الحرام من الفترة: 8-12 من شهر محرم الجاري.

وقال الشبل محمد: "أسعى لأن أكون من حَمَلة كتاب الله الكريم تلاوةً وتجويدًا وفهمًا وعملًا بما فيه ومعرفة، وأن أكون من قرّاء القرآن المشهورين، ومن أئمة المساجد الواعظين".
وأعرب الشبل محمد، عن شعوره بالمشاركة في المسابقة، ومنافسته قراء العالم الإسلامي قائلًا: إن إقامة التصفيات النهائية لهذا المحفل العظيم في رحاب المسجد الحرام، له أثر عظيم على نفوس المتسابقين؛ مما ينعكس إيجابيًا على روح التنافس، وتذكير روح الإيمان بين المتسابقين، وطريق لتحفيز وتشجيع المتسابق للتشرف بالفوز بجائزة من جوائز المسابقة؛ مشيرًا إلى أنه استعد لخوض المنافسات بشكل جيد؛ سائلًا الله التوفيق والنجاح له ولجميع المتسابقين.

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