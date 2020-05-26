تعرف على تفاصيل أول إصابة بكورونا في فيفاء

لمواطن عاد من الرياض بغرض قضاء إجازة العيد

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا بمحافظة فيفاء.

وقالت المصادر: المصاب مواطن سعودي، عاد من منطقة الرياض إلى فيفاء؛ لقضاء إجازة العيد، بعد أن أخذ تصريح تنقل، وقام بزيارة مستشفى فيفاء؛ لإجراء فحص، بعد ظهور الأعراض عليه، وكانت النتيجة إيجابية، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 76726 حالة، منها 27865 حالة نشطة، و397 حالة حرجة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 48450 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 411 حالة وفاة.