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الدمام.. "سعود بن نايف" يدشن "يداً بيد"

لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مبادرة "يداً بيد" التي تستهدف تعزيز دور مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة وجودها في سوق العمل إلى 30% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مباركاً سموه هذه المبادرة ومتمنياً للجميع التوفيق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء العبدالقادر، وعدداً من عضوات المجلس.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهميّة الدور الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة قطاع الأعمال، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به شابات الأعمال في المنطقة من دعم ومساندة لبعضهن البعض وتبنيهن المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

وشدد على أهمية العمل على تبني المزيد من المبادرات، وكذلك تخطي العقبات والصعوبات التي تواجه شابات الأعمال، وأن يكون لديهن أفق واسع ومزيد من الإصرار لتحقق ذاتهن ورغباتهن.

وقدّمت نجلاء العبدالقادر شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بشابات الأعمال بالمنطقة، وتبنيه لمبادرات المجلس، مؤكدة أن جميع عضوات المجلس حريصات على تقديم المبادرات الهادفة التي تتواكب من رؤية القيادة الحكيمة 2030 في دعم المرأة وتوسيع مشاركتها في القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. "سعود بن نايف" يدشن "يداً بيد"
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مبادرة "يداً بيد" التي تستهدف تعزيز دور مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة وجودها في سوق العمل إلى 30% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مباركاً سموه هذه المبادرة ومتمنياً للجميع التوفيق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء العبدالقادر، وعدداً من عضوات المجلس.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهميّة الدور الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة قطاع الأعمال، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به شابات الأعمال في المنطقة من دعم ومساندة لبعضهن البعض وتبنيهن المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

وشدد على أهمية العمل على تبني المزيد من المبادرات، وكذلك تخطي العقبات والصعوبات التي تواجه شابات الأعمال، وأن يكون لديهن أفق واسع ومزيد من الإصرار لتحقق ذاتهن ورغباتهن.

وقدّمت نجلاء العبدالقادر شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بشابات الأعمال بالمنطقة، وتبنيه لمبادرات المجلس، مؤكدة أن جميع عضوات المجلس حريصات على تقديم المبادرات الهادفة التي تتواكب من رؤية القيادة الحكيمة 2030 في دعم المرأة وتوسيع مشاركتها في القطاع الخاص.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
03:19 PM

الدمام.. "سعود بن نايف" يدشن "يداً بيد"

لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مبادرة "يداً بيد" التي تستهدف تعزيز دور مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة وجودها في سوق العمل إلى 30% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مباركاً سموه هذه المبادرة ومتمنياً للجميع التوفيق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء العبدالقادر، وعدداً من عضوات المجلس.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهميّة الدور الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة قطاع الأعمال، معرباً عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به شابات الأعمال في المنطقة من دعم ومساندة لبعضهن البعض وتبنيهن المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

وشدد على أهمية العمل على تبني المزيد من المبادرات، وكذلك تخطي العقبات والصعوبات التي تواجه شابات الأعمال، وأن يكون لديهن أفق واسع ومزيد من الإصرار لتحقق ذاتهن ورغباتهن.

وقدّمت نجلاء العبدالقادر شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بشابات الأعمال بالمنطقة، وتبنيه لمبادرات المجلس، مؤكدة أن جميع عضوات المجلس حريصات على تقديم المبادرات الهادفة التي تتواكب من رؤية القيادة الحكيمة 2030 في دعم المرأة وتوسيع مشاركتها في القطاع الخاص.

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