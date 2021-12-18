النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسراب من "دبا الجراد" تهدد المحاصيل الزراعية بـ"القنفذة"

عدسة "سبق" رصدت انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة

غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.

ورصدت عدسة "سبق" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.

وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا.

القنفذة أسراب دبا الجراد المحاصيل الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسراب من "دبا الجراد" تهدد المحاصيل الزراعية بـ"القنفذة"
سبق

غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.

ورصدت عدسة "سبق" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.

وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:24 PM

أسراب من "دبا الجراد" تهدد المحاصيل الزراعية بـ"القنفذة"

عدسة "سبق" رصدت انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة

A A A
حسن العيسي - القنفذة
1
7,019

غزت أسراب دبا الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة التي يكسوها الخضار وأصبحت تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم سرعة مكافحتها.

ورصدت عدسة "سبق" انتشاره بكثرة غرب مركز سبت الجارة بعدما فقس البيض الذي وضعته أسراب الجراد التي هاجمت القنفذة قبل ثلاثة أسابيع وتمكنت إناثه من وضع بيضها قبل مكافحتها بسبب كثرة انتشاره في المنطقة بعدما تسبب تأخر أصحاب المناحل في إبعادها من تلك المواقع في تعطيل سرعة مكافحة الجراد قبل وضع بيضه في باطن الأرض حيث مازال بعض أصحاب المناحل يماطلون في إبعاد مناحلهم عن المواقع المعرضة للرش.

وسيتسبب صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية ما لم يتم إبادته مبكرًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,668
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,092

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة