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"خارطة رهو" كما يرسمها "المسند": هطولات مستمرة هذه مناطقها

قال: حالة تتفرق أمطارها وربما تمتد حتى جنوب غرب حائل

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" .

وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خارطة رهو" كما يرسمها "المسند": هطولات مستمرة هذه مناطقها
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" .

وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:18 AM

"خارطة رهو" كما يرسمها "المسند": هطولات مستمرة هذه مناطقها

قال: حالة تتفرق أمطارها وربما تمتد حتى جنوب غرب حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" .

وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".

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