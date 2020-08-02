توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم. وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" . وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".

"خارطة رهو" كما يرسمها "المسند": هطولات مستمرة هذه مناطقها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-02 توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم.



وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" .



وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:18 AM

"خارطة رهو" كما يرسمها "المسند": هطولات مستمرة هذه مناطقها قال: حالة تتفرق أمطارها وربما تمتد حتى جنوب غرب حائل





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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم.



وقال عبر حسابه في" تويتر": "اليوم #الأحد حالة #رهو المطرية المتميزة ما زالت مستمرة" .



وأضاف: "من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة وغرب #نجران، وربما تمتد حتى جنوب غرب #حائل".