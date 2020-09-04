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صبيا.. معلمون في منازل الطلاب بالأماكن النائية لتدريبهم على "مدرستي"

جولة على مدارس الإدارة بالمحافظات للإطمئنان على سبل تقديم الدعم الفني

قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بجولة على مدارس الإدارة في محافظات صبيا، وفيفا، والداير، واطلع على ما تبذله من مساعٍ في سبيل تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب من خلال برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والطلاب، وأولياء الأمور على منصة مدرستي، كما اطلع من خلال اللقاءات والاجتماعات على الجهود المبذولة والمتميزة في ذات السياق بمحافظات هروب وضمد والريث والدرب وبيش والعيدابي.

وثمن "الخرمي" مبادرات معلمي ومشرفي وإداريي الإدارة وما يقومون به من زيارات للطلبة في منازلهم - خاصة - في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي، كما ثمّن حرص مدراء مكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدّية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.

وأكّد على أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس تعليم صبيا هي امتداد طبيعي لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالميدان التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود من خلال الاجتماعات الدورية بمدراء التعليم؛ لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات، وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة، بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن سير العملية التعليمية في جوّ من الطمأنينة والاستقرار في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تعليم صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صبيا.. معلمون في منازل الطلاب بالأماكن النائية لتدريبهم على "مدرستي"
سبق

قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بجولة على مدارس الإدارة في محافظات صبيا، وفيفا، والداير، واطلع على ما تبذله من مساعٍ في سبيل تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب من خلال برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والطلاب، وأولياء الأمور على منصة مدرستي، كما اطلع من خلال اللقاءات والاجتماعات على الجهود المبذولة والمتميزة في ذات السياق بمحافظات هروب وضمد والريث والدرب وبيش والعيدابي.

وثمن "الخرمي" مبادرات معلمي ومشرفي وإداريي الإدارة وما يقومون به من زيارات للطلبة في منازلهم - خاصة - في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي، كما ثمّن حرص مدراء مكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدّية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.

وأكّد على أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس تعليم صبيا هي امتداد طبيعي لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالميدان التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود من خلال الاجتماعات الدورية بمدراء التعليم؛ لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات، وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة، بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن سير العملية التعليمية في جوّ من الطمأنينة والاستقرار في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
05:06 PM

صبيا.. معلمون في منازل الطلاب بالأماكن النائية لتدريبهم على "مدرستي"

جولة على مدارس الإدارة بالمحافظات للإطمئنان على سبل تقديم الدعم الفني

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فهد كاملي - جازان
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قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بجولة على مدارس الإدارة في محافظات صبيا، وفيفا، والداير، واطلع على ما تبذله من مساعٍ في سبيل تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب من خلال برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والطلاب، وأولياء الأمور على منصة مدرستي، كما اطلع من خلال اللقاءات والاجتماعات على الجهود المبذولة والمتميزة في ذات السياق بمحافظات هروب وضمد والريث والدرب وبيش والعيدابي.

وثمن "الخرمي" مبادرات معلمي ومشرفي وإداريي الإدارة وما يقومون به من زيارات للطلبة في منازلهم - خاصة - في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي، كما ثمّن حرص مدراء مكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدّية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.

وأكّد على أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس تعليم صبيا هي امتداد طبيعي لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالميدان التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود من خلال الاجتماعات الدورية بمدراء التعليم؛ لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات، وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة، بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن سير العملية التعليمية في جوّ من الطمأنينة والاستقرار في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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