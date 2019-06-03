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"ينبع الصناعية" تستعد للعيد بتهيئة الشواطئ والمتنزهات وفعاليات منوعة

حرصت على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة والتجهيزات الأساسية

أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية وتقديم أرقي الخدمات السياحية والترفيهية لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ ستكون ينبع الصناعية الخيار الأفضل للعائلات والشباب لقضاء العطلات والتنزه؛ لكونها مكاناً ملائماً للرياضات البحرية، والفعاليات الشبابية، بالإضافة إلى ما يقام فيها من مهرجانات وفعاليات متنوعة.

وقامت الهيئة الملكية بينبع بتهيئة الشواطئ والمتنزهات لتجعل من المدينة مقصداً سياحياً على ضفاف البحر الأحمر للزوار والمتنزهين الذين يتضاعف عددهم في أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة السياحية والتجهيزات الأساسية اللازمة والخدمات الراقية من شواطئ وجزر وواجهات بحرية ساحرة وطبيعة خلابة وهدوء فريد ومتنزهات وحدائق عامة، حيث تضم شبكة المواقع السياحية بينبع الصناعية عدداً من المرافق والمتنزهات على الشواطئ وأبرزها الواجهة البحرية وجزيرة النورس التي تتميزان بالمسطحات الخضراء الممتدة وألعاب الأطفال وأكشاك بيع المشروبات والوجبات الخفيفة.

وجرى مؤخراً تركيب وتجهيز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، والتي سيتم تدشينها مع أيام عيد الفطر المبارك في كل من حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وتشهد مدينة ينبع الصناعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية، والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة التي تعمل الهيئة الملكية على إقامتها فيما يرضي تطلعات سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانتها الصناعية وجاذبيتها للاستثمار وتحقيق الرؤى والأهداف السامية.

وكانت الهيئة الملكية بينبع قد هيّأت العديد من المواقع في المنتزهات والحدائق والشواطئ بمدينة ينبع الصناعية وتجهيزها أفضل وأرقى التجهيزات والخدمات والمرافق الخدمية الأخرى المخصصة للمتنزهين من سكان المدينة وزوارها على مدار العام، مما انعكس إيجابياً على تنامي أعداد الزائرين والمتنزهين على تلك المرافق والخدمات الترفيهية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ينبع الصناعية" تستعد للعيد بتهيئة الشواطئ والمتنزهات وفعاليات منوعة
سبق

أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية وتقديم أرقي الخدمات السياحية والترفيهية لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ ستكون ينبع الصناعية الخيار الأفضل للعائلات والشباب لقضاء العطلات والتنزه؛ لكونها مكاناً ملائماً للرياضات البحرية، والفعاليات الشبابية، بالإضافة إلى ما يقام فيها من مهرجانات وفعاليات متنوعة.

وقامت الهيئة الملكية بينبع بتهيئة الشواطئ والمتنزهات لتجعل من المدينة مقصداً سياحياً على ضفاف البحر الأحمر للزوار والمتنزهين الذين يتضاعف عددهم في أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة السياحية والتجهيزات الأساسية اللازمة والخدمات الراقية من شواطئ وجزر وواجهات بحرية ساحرة وطبيعة خلابة وهدوء فريد ومتنزهات وحدائق عامة، حيث تضم شبكة المواقع السياحية بينبع الصناعية عدداً من المرافق والمتنزهات على الشواطئ وأبرزها الواجهة البحرية وجزيرة النورس التي تتميزان بالمسطحات الخضراء الممتدة وألعاب الأطفال وأكشاك بيع المشروبات والوجبات الخفيفة.

وجرى مؤخراً تركيب وتجهيز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، والتي سيتم تدشينها مع أيام عيد الفطر المبارك في كل من حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وتشهد مدينة ينبع الصناعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية، والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة التي تعمل الهيئة الملكية على إقامتها فيما يرضي تطلعات سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانتها الصناعية وجاذبيتها للاستثمار وتحقيق الرؤى والأهداف السامية.

وكانت الهيئة الملكية بينبع قد هيّأت العديد من المواقع في المنتزهات والحدائق والشواطئ بمدينة ينبع الصناعية وتجهيزها أفضل وأرقى التجهيزات والخدمات والمرافق الخدمية الأخرى المخصصة للمتنزهين من سكان المدينة وزوارها على مدار العام، مما انعكس إيجابياً على تنامي أعداد الزائرين والمتنزهين على تلك المرافق والخدمات الترفيهية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:28 PM

"ينبع الصناعية" تستعد للعيد بتهيئة الشواطئ والمتنزهات وفعاليات منوعة

حرصت على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة والتجهيزات الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية وتقديم أرقي الخدمات السياحية والترفيهية لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ ستكون ينبع الصناعية الخيار الأفضل للعائلات والشباب لقضاء العطلات والتنزه؛ لكونها مكاناً ملائماً للرياضات البحرية، والفعاليات الشبابية، بالإضافة إلى ما يقام فيها من مهرجانات وفعاليات متنوعة.

وقامت الهيئة الملكية بينبع بتهيئة الشواطئ والمتنزهات لتجعل من المدينة مقصداً سياحياً على ضفاف البحر الأحمر للزوار والمتنزهين الذين يتضاعف عددهم في أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير كل مقومات الترفيه والمتعة السياحية والتجهيزات الأساسية اللازمة والخدمات الراقية من شواطئ وجزر وواجهات بحرية ساحرة وطبيعة خلابة وهدوء فريد ومتنزهات وحدائق عامة، حيث تضم شبكة المواقع السياحية بينبع الصناعية عدداً من المرافق والمتنزهات على الشواطئ وأبرزها الواجهة البحرية وجزيرة النورس التي تتميزان بالمسطحات الخضراء الممتدة وألعاب الأطفال وأكشاك بيع المشروبات والوجبات الخفيفة.

وجرى مؤخراً تركيب وتجهيز 5 مناطق جديدة لألعاب الأطفال في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، والتي سيتم تدشينها مع أيام عيد الفطر المبارك في كل من حديقة الصبح وجزيرة النورس بمساحة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ متر مربع تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وتشهد مدينة ينبع الصناعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية، والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة التي تعمل الهيئة الملكية على إقامتها فيما يرضي تطلعات سكان وزوار مدينة ينبع الصناعية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانتها الصناعية وجاذبيتها للاستثمار وتحقيق الرؤى والأهداف السامية.

وكانت الهيئة الملكية بينبع قد هيّأت العديد من المواقع في المنتزهات والحدائق والشواطئ بمدينة ينبع الصناعية وتجهيزها أفضل وأرقى التجهيزات والخدمات والمرافق الخدمية الأخرى المخصصة للمتنزهين من سكان المدينة وزوارها على مدار العام، مما انعكس إيجابياً على تنامي أعداد الزائرين والمتنزهين على تلك المرافق والخدمات الترفيهية.

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