النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك: ترؤُّس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء من المستشفى يدل على نوعية هذا الرجل

أكد أنها كانت رسالة لكل محب أبدى مشاعر صادقة تجاهه

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين.

واستهل الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى أنْ متعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والحمد لله طمأن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم.

وأضاف: أن "هذا الشيء يدل على نوعية هذا الرجل وعلى إصراره بألا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى، وهذه رسالة لكل محب ولكل مواطن، والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله"، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو سيدي ولي العهد.

بعد ذلك اطلع أمير تبوك على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهم الله - هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مشيراً إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيّان به وخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانه.

ولفت إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعيًّا؛ مما يكرس الترابط والتوادّ بين الجميع.

وبعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع، ووجه أمير تبوك الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها.

وفي الختام سأل أمير تبوك، المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك: ترؤُّس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء من المستشفى يدل على نوعية هذا الرجل
سبق

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين.

واستهل الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى أنْ متعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والحمد لله طمأن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم.

وأضاف: أن "هذا الشيء يدل على نوعية هذا الرجل وعلى إصراره بألا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى، وهذه رسالة لكل محب ولكل مواطن، والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله"، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو سيدي ولي العهد.

بعد ذلك اطلع أمير تبوك على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهم الله - هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مشيراً إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيّان به وخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانه.

ولفت إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعيًّا؛ مما يكرس الترابط والتوادّ بين الجميع.

وبعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع، ووجه أمير تبوك الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها.

وفي الختام سأل أمير تبوك، المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
05:16 PM

أمير تبوك: ترؤُّس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء من المستشفى يدل على نوعية هذا الرجل

أكد أنها كانت رسالة لكل محب أبدى مشاعر صادقة تجاهه

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
1,676

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين.

واستهل الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى أنْ متعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والحمد لله طمأن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم.

وأضاف: أن "هذا الشيء يدل على نوعية هذا الرجل وعلى إصراره بألا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى، وهذه رسالة لكل محب ولكل مواطن، والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله"، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو سيدي ولي العهد.

بعد ذلك اطلع أمير تبوك على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهم الله - هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مشيراً إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيّان به وخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانه.

ولفت إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعيًّا؛ مما يكرس الترابط والتوادّ بين الجميع.

وبعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع، ووجه أمير تبوك الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها.

وفي الختام سأل أمير تبوك، المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,219

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة