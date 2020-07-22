أمير تبوك: ترؤُّس خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء من المستشفى يدل على نوعية هذا الرجل

أكد أنها كانت رسالة لكل محب أبدى مشاعر صادقة تجاهه

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين.

واستهل الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى أنْ متعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والحمد لله طمأن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم.

وأضاف: أن "هذا الشيء يدل على نوعية هذا الرجل وعلى إصراره بألا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى، وهذه رسالة لكل محب ولكل مواطن، والذين أبدوا مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله"، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو سيدي ولي العهد.

بعد ذلك اطلع أمير تبوك على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهم الله - هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مشيراً إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيّان به وخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانه.

ولفت إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعيًّا؛ مما يكرس الترابط والتوادّ بين الجميع.

وبعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع، ووجه أمير تبوك الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها.

وفي الختام سأل أمير تبوك، المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.