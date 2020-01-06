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مدير جامعة جازان: نسبة نجاح الطلبة ممن أدوا الاختبارات 93٪

"القحطاني" أرجع ارتفاع النسبة للجهود التطويرية التي بذلتها الإدارة

هنَّأ مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني طلاب وطالبات الجامعة الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ، وجدد تأكيده أن تميز الجامعة علميًّا وأكاديميًّا وإداريًّا يعود لتميُّز طلبتها ومنسوبيها في أداء مهامهم وواجباتهم، وشغفهم بالإبداع والتميز.

وعن نسبة نجاح طلبة الجامعة الذين دخلوا اختبارات الفصل الأول كشف مدير الجامعة عن أن نسبة النجاح بلغت 93٪ من إجمالي الطلبة الذين أدوا اختبارات الفصل الأول لهذا العام 1441هـ.

وقال: يطيب لي بهذه المناسبة أن أبارك لطلاب وطالبات الجامعة تميُّزهم في أداء اختبارات الفصل الأول للعام الجامعي 1441هـ، وتحقيقهم هذه النسبة المشرفة.

وأكد مدير الجامعة أن نسبة النجاح المرتفعة لطلبة الجامعة نتيجة لتميُّز الطلبة، وثمرة للجهود التطويرية التي بذلتها إدارة الجامعة والكليات والعمادات المساندة والأقسام العلمية والإدارات الخدمية، ونتيجة للتحديث المستمر للأداء عبر إقرار الخطط التطويرية، والالتزام بتفعيلها، إلى جانب اعتماد الجامعة أفضل معايير وممارسات الجودة في العملية التعليمية.

يُذكر أن جامعة جازان تحتضن 23 كلية ومعهدًا، توفر أكثر من 80 برنامجًا وتخصصًا، ويدرس بها قرابة 60 ألف طالب وطالبة.

كما حصلت الجامعة مؤخرًا على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل وغير المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب إخضاع برامجها لإجراءات الاعتماد البرامجي الداخلي والدولي.

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مدير جامعة جازان: نسبة نجاح الطلبة ممن أدوا الاختبارات 93٪
سبق

هنَّأ مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني طلاب وطالبات الجامعة الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ، وجدد تأكيده أن تميز الجامعة علميًّا وأكاديميًّا وإداريًّا يعود لتميُّز طلبتها ومنسوبيها في أداء مهامهم وواجباتهم، وشغفهم بالإبداع والتميز.

وعن نسبة نجاح طلبة الجامعة الذين دخلوا اختبارات الفصل الأول كشف مدير الجامعة عن أن نسبة النجاح بلغت 93٪ من إجمالي الطلبة الذين أدوا اختبارات الفصل الأول لهذا العام 1441هـ.

وقال: يطيب لي بهذه المناسبة أن أبارك لطلاب وطالبات الجامعة تميُّزهم في أداء اختبارات الفصل الأول للعام الجامعي 1441هـ، وتحقيقهم هذه النسبة المشرفة.

وأكد مدير الجامعة أن نسبة النجاح المرتفعة لطلبة الجامعة نتيجة لتميُّز الطلبة، وثمرة للجهود التطويرية التي بذلتها إدارة الجامعة والكليات والعمادات المساندة والأقسام العلمية والإدارات الخدمية، ونتيجة للتحديث المستمر للأداء عبر إقرار الخطط التطويرية، والالتزام بتفعيلها، إلى جانب اعتماد الجامعة أفضل معايير وممارسات الجودة في العملية التعليمية.

يُذكر أن جامعة جازان تحتضن 23 كلية ومعهدًا، توفر أكثر من 80 برنامجًا وتخصصًا، ويدرس بها قرابة 60 ألف طالب وطالبة.

كما حصلت الجامعة مؤخرًا على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل وغير المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب إخضاع برامجها لإجراءات الاعتماد البرامجي الداخلي والدولي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:00 AM

مدير جامعة جازان: نسبة نجاح الطلبة ممن أدوا الاختبارات 93٪

"القحطاني" أرجع ارتفاع النسبة للجهود التطويرية التي بذلتها الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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هنَّأ مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني طلاب وطالبات الجامعة الناجحين في اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1441هـ، وجدد تأكيده أن تميز الجامعة علميًّا وأكاديميًّا وإداريًّا يعود لتميُّز طلبتها ومنسوبيها في أداء مهامهم وواجباتهم، وشغفهم بالإبداع والتميز.

وعن نسبة نجاح طلبة الجامعة الذين دخلوا اختبارات الفصل الأول كشف مدير الجامعة عن أن نسبة النجاح بلغت 93٪ من إجمالي الطلبة الذين أدوا اختبارات الفصل الأول لهذا العام 1441هـ.

وقال: يطيب لي بهذه المناسبة أن أبارك لطلاب وطالبات الجامعة تميُّزهم في أداء اختبارات الفصل الأول للعام الجامعي 1441هـ، وتحقيقهم هذه النسبة المشرفة.

وأكد مدير الجامعة أن نسبة النجاح المرتفعة لطلبة الجامعة نتيجة لتميُّز الطلبة، وثمرة للجهود التطويرية التي بذلتها إدارة الجامعة والكليات والعمادات المساندة والأقسام العلمية والإدارات الخدمية، ونتيجة للتحديث المستمر للأداء عبر إقرار الخطط التطويرية، والالتزام بتفعيلها، إلى جانب اعتماد الجامعة أفضل معايير وممارسات الجودة في العملية التعليمية.

يُذكر أن جامعة جازان تحتضن 23 كلية ومعهدًا، توفر أكثر من 80 برنامجًا وتخصصًا، ويدرس بها قرابة 60 ألف طالب وطالبة.

كما حصلت الجامعة مؤخرًا على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل وغير المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب إخضاع برامجها لإجراءات الاعتماد البرامجي الداخلي والدولي.

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