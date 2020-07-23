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بعد اتهامه بالموالاة للصين.. مدير "الصحة العالمية": التشكيك في استقلالي غير مقبول

اعتبر أن تسييس الأمور يشكل خطراً على مكافحة "كورونا"

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، أن التصريحات التي تشكك في استقلاله لن تصرف المنظمة عن عملها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وردًّا على سؤال بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشكك في استقلاله؛ قال "جيبريسوس": "التصريحات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها“؛ وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن تسييس الأمور يشكل خطرًا كبيرًا في مكافحة الجائحة.

وتعرض "جيبريسوس" لانتقادات، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته اللذين اتهماه بأنه موال للصين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد اتهامه بالموالاة للصين.. مدير "الصحة العالمية": التشكيك في استقلالي غير مقبول
سبق

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، أن التصريحات التي تشكك في استقلاله لن تصرف المنظمة عن عملها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وردًّا على سؤال بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشكك في استقلاله؛ قال "جيبريسوس": "التصريحات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها“؛ وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن تسييس الأمور يشكل خطرًا كبيرًا في مكافحة الجائحة.

وتعرض "جيبريسوس" لانتقادات، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته اللذين اتهماه بأنه موال للصين.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:52 PM

بعد اتهامه بالموالاة للصين.. مدير "الصحة العالمية": التشكيك في استقلالي غير مقبول

اعتبر أن تسييس الأمور يشكل خطراً على مكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,329

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، أن التصريحات التي تشكك في استقلاله لن تصرف المنظمة عن عملها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وردًّا على سؤال بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشكك في استقلاله؛ قال "جيبريسوس": "التصريحات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها“؛ وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن تسييس الأمور يشكل خطرًا كبيرًا في مكافحة الجائحة.

وتعرض "جيبريسوس" لانتقادات، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته اللذين اتهماه بأنه موال للصين.

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