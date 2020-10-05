المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً
تضمنت نشاطاً للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-05
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:58 AM
المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً
تضمنت نشاطاً للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.