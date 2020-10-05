وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.

المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-05 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 08:58 AM

المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً تضمنت نشاطاً للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.