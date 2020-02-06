"بِر القريات" تدعم مستفيديها بـ"نصف مليون ريال"

أودعت جمعية البر الخيرية بالقريات، الثلاثاء الماضي، الإعانات المالية المخصصّة للأسر المستفيدة من خدماتها، في حساباتهم البنكية.

وأوضح مدير جمعية البر بالقريات علي رداد العنزي، لـ"سبق"، أن الجمعية أودعت مبلغ (249.350) ألف ريال في حسابات المستفيدين والبالغ عددهم 930 أسرة.

وبيّن "العنزي" أن إيداع هذه المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جمعية البر الخيرية بالقريات لتوفير احتياجات الأسر التابعة لها، مؤكداً حرص الجمعية على صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد لها، بما يضمن تغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يأتي هذا المبلغ إضافة إلى (ربع مليون) ريال كانت الجمعية قد صرفتهم لمستفيديها في شهر يناير من عام 2020 الحالي، ليكون ما تم صرفه، منذ بداية السنة الميلادية نصف مليون ريال، سائلاً الله تعالى أن يمدّ الجميع بعونه وتوفيقه.

يشار إلى أن جمعية البر الخيرية بالقريات، تستقبل التبرعات الخيرية عبر حساباتها البنكية ببنك الراجحي رقم (500608019001457) وبنك البلاد (999300002240004)، مع تأكيدها على المتبرعين بإرسال رسالة إثبات الحوالة عبر خدمة "الواتساب" الخاص بالجمعية رقم (0503538461).