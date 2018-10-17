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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

موزعة على عدد 10 بواخر خلال "فبرايرـ مارس 2020"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبرايرـ مارس 2020).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبرايرـ مارس 2020).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
09:39 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

موزعة على عدد 10 بواخر خلال "فبرايرـ مارس 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبرايرـ مارس 2020).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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53.8 مليار

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