"تيسير جدة" .. ثلاثة أيام دون إنترنت وغضب بين الأهالي

مطالبات بحلول .. ومتضرّرون: لا تجاوب وأعمالنا توقفت

طالب أهالي مخطط التيسير بجدة، بضرورة حل مشكلة انقطاع الإنترنت منذ 3 أيام، التي لم تجد تجاوباً من شركات الاتصالات.

وقال ريان الجابري؛ إن هناك مشكلة مع شبكة شركة stc السعودية من أمس؛ حيث انقطعت الخدمة عن كامل الحي، علماً بأن الحي عبارة عن عمائر ٧ أدوار ويسكنه أكثر من ٨٠ % من المخطط، وكلما حاولنا التواصل مع الشركة لتقديم بلاغ انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت، نواجه باعتذار خدمة العملاء لوجود إما تحديث أو عطل في النظام ولا يمكننا تقديم بلاغ، وهو ما أوقف الكثير من الأعمال جرّاء ارتباطها بشكل مباشر بشبكة الإنترنت.