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"صحة الطائف" تدشن "العربة المتنقلة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تتكون من قسم للاستقبال وآخر للفحص

دشّن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم، العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واطلع "القحطاني" على التجهيزات الحديثة التي زودت بها العيادة المتنقلة، واستمع لشرح عنها قدمه مدير إدارة البرامج الصحية الدكتور أحمد المالكي.

وقال "المالكي": إن العربة تتكون من قسم للاستقبال وآخر للفحص؛ حيث يتم استقبال السيدات وتسجيل بياناتهم الشخصية والمعلومات المطلوبة، وإحالتها إلى قسم التحضير والتصوير بالماموغرام، ومن ثم إرسال الصور لمركزي البيانات المركزي، والقراءة المركزية، لقراءتها خلال فترة وجيزة، ويتم إبلاغ المرأة بالنتيجة من قبل مشرفة العيادة وإعطاء الموعد للتحويل للعيادة المتوفرة بالمستشفى المرجعي بنفس الاتصال.

وأضاف "المالكي" أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد بنسبة كبيرة في عملية المعالجة، مبينًا أن العربة المتنقلة تخدم الطائف والمحافظات المجاورة.

من جانبه أشاد مدير صحة الطائف بالتقنيات التي تحتويها العربة المتنقلة للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، مبينًا أن وزارة الصحة تحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأمراض، لا سمح الله.

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"صحة الطائف" تدشن "العربة المتنقلة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي
سبق

دشّن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم، العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واطلع "القحطاني" على التجهيزات الحديثة التي زودت بها العيادة المتنقلة، واستمع لشرح عنها قدمه مدير إدارة البرامج الصحية الدكتور أحمد المالكي.

وقال "المالكي": إن العربة تتكون من قسم للاستقبال وآخر للفحص؛ حيث يتم استقبال السيدات وتسجيل بياناتهم الشخصية والمعلومات المطلوبة، وإحالتها إلى قسم التحضير والتصوير بالماموغرام، ومن ثم إرسال الصور لمركزي البيانات المركزي، والقراءة المركزية، لقراءتها خلال فترة وجيزة، ويتم إبلاغ المرأة بالنتيجة من قبل مشرفة العيادة وإعطاء الموعد للتحويل للعيادة المتوفرة بالمستشفى المرجعي بنفس الاتصال.

وأضاف "المالكي" أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد بنسبة كبيرة في عملية المعالجة، مبينًا أن العربة المتنقلة تخدم الطائف والمحافظات المجاورة.

من جانبه أشاد مدير صحة الطائف بالتقنيات التي تحتويها العربة المتنقلة للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، مبينًا أن وزارة الصحة تحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأمراض، لا سمح الله.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:12 PM

"صحة الطائف" تدشن "العربة المتنقلة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي

تتكون من قسم للاستقبال وآخر للفحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشّن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، اليوم، العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واطلع "القحطاني" على التجهيزات الحديثة التي زودت بها العيادة المتنقلة، واستمع لشرح عنها قدمه مدير إدارة البرامج الصحية الدكتور أحمد المالكي.

وقال "المالكي": إن العربة تتكون من قسم للاستقبال وآخر للفحص؛ حيث يتم استقبال السيدات وتسجيل بياناتهم الشخصية والمعلومات المطلوبة، وإحالتها إلى قسم التحضير والتصوير بالماموغرام، ومن ثم إرسال الصور لمركزي البيانات المركزي، والقراءة المركزية، لقراءتها خلال فترة وجيزة، ويتم إبلاغ المرأة بالنتيجة من قبل مشرفة العيادة وإعطاء الموعد للتحويل للعيادة المتوفرة بالمستشفى المرجعي بنفس الاتصال.

وأضاف "المالكي" أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد بنسبة كبيرة في عملية المعالجة، مبينًا أن العربة المتنقلة تخدم الطائف والمحافظات المجاورة.

من جانبه أشاد مدير صحة الطائف بالتقنيات التي تحتويها العربة المتنقلة للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، مبينًا أن وزارة الصحة تحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأمراض، لا سمح الله.

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