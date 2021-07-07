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"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

إقبال منقطع النظير من طلاب "تعليم جازان" لأخذ لقاح "كورونا"

مسارات خاصة دون حجز مسبق ضمن خطة الوزارة لعودة آمنة

شهدت مراكز التطعيم المنتشرة بمنطقة جازان إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

ويأتي الإقبال الكبير بعد إثبات الأبحاث الطبية المختلفة عالمياً مأمونيته ونجاحه لوقايتهم من الفيروس؛ لإكمال دائرة المجتمع السليم، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وبدء عام دراسي أمن، بمتابعة وإشراف مباشرين من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي.

وأوضح مساعد مدير تعليم جازان للخدمات المساندة علي عطيف أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت صحة الإنسان جل اهتماماتها منذ بدء تفشي الجائحة بحزمة من الخطط الرشيدة التي أسهمت في وقايته وحفظ صحته، ومن ذلك توفيرها للقاحات الآمنة، مشيداً بجهود وزارة التعليم وحرصها على تحصين أبنائنا الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبيّن "عطيف" أن مدير تعليم جازان حرص على متابعة كل الخطط الاحترازية للإدارة والإشراف عليها بشكل مباشر ومن ذلك توجيهه بعمل خطة لتحصين الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً من طلاب المدارس التابعة للإدارة.

ولفت مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان علي مجممي إلى أن "تعليم جازان" وبتوجيه من المدير العام وضع خطط طوارئ منذ بداية جائحة كورونا؛ حيث تم تكثيف البرامج التوعوية حول الفيروس وطرق الوقاية منه وأسس مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نشر مواد تعريفية.

وقال "مجممي": نفذ تعليم جازان العديد من المبادرات لتعزيز الروح الوطنية في المجتمع من خلال التعريف بأهمية الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بكورونا وعملية رصد المخالفات، إضافة إلى لجنة مركزية مشرفة على أخذ لقاح كورونا من خلال وضع خطة زمنية لأخذ اللقاح.

وأضاف أنه بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية في المنطقة وجامعة جازان تم تدشين مسارات خاصة بمنسوبي "تعليم جازان" وأبنائنا الطلاب؛ لأخذ اللقاح دون حجز مسبق بكل من مركز التطعيم بالمستشفى الجامعي والمركز الحضاري بأحد المسارحة، كما تم نشر العديد من المواد التوعية كالموشن جرافيك والإنفوجرافيك لحث الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً للمبادرة لتلقي لقاح كورونا كوفيد-19 تمهيداً لبدء العام الدراسي القادم.

وكشف "مجممي" تلقي أكثر من 5000 طالب وطالبة بتعليم جازان للقاح كورونا منذ السماح بإعطائه لهم، مضيفاً إلى أن متلقي اللقاح من منسوبي الإدارة بلغ 90%، فيما بلغت نسبة متلقي اللقاح من منسوبي مكاتب التعليم التابعة للإدارة 89%، وبلغت نسبة المحصنين بالجرعة الأولى من معلمي ومعلمات "تعليم جازان" 68%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال منقطع النظير من طلاب "تعليم جازان" لأخذ لقاح "كورونا"
سبق

شهدت مراكز التطعيم المنتشرة بمنطقة جازان إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

ويأتي الإقبال الكبير بعد إثبات الأبحاث الطبية المختلفة عالمياً مأمونيته ونجاحه لوقايتهم من الفيروس؛ لإكمال دائرة المجتمع السليم، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وبدء عام دراسي أمن، بمتابعة وإشراف مباشرين من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي.

وأوضح مساعد مدير تعليم جازان للخدمات المساندة علي عطيف أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت صحة الإنسان جل اهتماماتها منذ بدء تفشي الجائحة بحزمة من الخطط الرشيدة التي أسهمت في وقايته وحفظ صحته، ومن ذلك توفيرها للقاحات الآمنة، مشيداً بجهود وزارة التعليم وحرصها على تحصين أبنائنا الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبيّن "عطيف" أن مدير تعليم جازان حرص على متابعة كل الخطط الاحترازية للإدارة والإشراف عليها بشكل مباشر ومن ذلك توجيهه بعمل خطة لتحصين الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً من طلاب المدارس التابعة للإدارة.

ولفت مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان علي مجممي إلى أن "تعليم جازان" وبتوجيه من المدير العام وضع خطط طوارئ منذ بداية جائحة كورونا؛ حيث تم تكثيف البرامج التوعوية حول الفيروس وطرق الوقاية منه وأسس مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نشر مواد تعريفية.

وقال "مجممي": نفذ تعليم جازان العديد من المبادرات لتعزيز الروح الوطنية في المجتمع من خلال التعريف بأهمية الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بكورونا وعملية رصد المخالفات، إضافة إلى لجنة مركزية مشرفة على أخذ لقاح كورونا من خلال وضع خطة زمنية لأخذ اللقاح.

وأضاف أنه بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية في المنطقة وجامعة جازان تم تدشين مسارات خاصة بمنسوبي "تعليم جازان" وأبنائنا الطلاب؛ لأخذ اللقاح دون حجز مسبق بكل من مركز التطعيم بالمستشفى الجامعي والمركز الحضاري بأحد المسارحة، كما تم نشر العديد من المواد التوعية كالموشن جرافيك والإنفوجرافيك لحث الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً للمبادرة لتلقي لقاح كورونا كوفيد-19 تمهيداً لبدء العام الدراسي القادم.

وكشف "مجممي" تلقي أكثر من 5000 طالب وطالبة بتعليم جازان للقاح كورونا منذ السماح بإعطائه لهم، مضيفاً إلى أن متلقي اللقاح من منسوبي الإدارة بلغ 90%، فيما بلغت نسبة متلقي اللقاح من منسوبي مكاتب التعليم التابعة للإدارة 89%، وبلغت نسبة المحصنين بالجرعة الأولى من معلمي ومعلمات "تعليم جازان" 68%.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
02:16 PM

إقبال منقطع النظير من طلاب "تعليم جازان" لأخذ لقاح "كورونا"

مسارات خاصة دون حجز مسبق ضمن خطة الوزارة لعودة آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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شهدت مراكز التطعيم المنتشرة بمنطقة جازان إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

ويأتي الإقبال الكبير بعد إثبات الأبحاث الطبية المختلفة عالمياً مأمونيته ونجاحه لوقايتهم من الفيروس؛ لإكمال دائرة المجتمع السليم، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وبدء عام دراسي أمن، بمتابعة وإشراف مباشرين من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي.

وأوضح مساعد مدير تعليم جازان للخدمات المساندة علي عطيف أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت صحة الإنسان جل اهتماماتها منذ بدء تفشي الجائحة بحزمة من الخطط الرشيدة التي أسهمت في وقايته وحفظ صحته، ومن ذلك توفيرها للقاحات الآمنة، مشيداً بجهود وزارة التعليم وحرصها على تحصين أبنائنا الطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبيّن "عطيف" أن مدير تعليم جازان حرص على متابعة كل الخطط الاحترازية للإدارة والإشراف عليها بشكل مباشر ومن ذلك توجيهه بعمل خطة لتحصين الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً من طلاب المدارس التابعة للإدارة.

ولفت مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان علي مجممي إلى أن "تعليم جازان" وبتوجيه من المدير العام وضع خطط طوارئ منذ بداية جائحة كورونا؛ حيث تم تكثيف البرامج التوعوية حول الفيروس وطرق الوقاية منه وأسس مكافحة العدوى، بالإضافة إلى نشر مواد تعريفية.

وقال "مجممي": نفذ تعليم جازان العديد من المبادرات لتعزيز الروح الوطنية في المجتمع من خلال التعريف بأهمية الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بكورونا وعملية رصد المخالفات، إضافة إلى لجنة مركزية مشرفة على أخذ لقاح كورونا من خلال وضع خطة زمنية لأخذ اللقاح.

وأضاف أنه بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية في المنطقة وجامعة جازان تم تدشين مسارات خاصة بمنسوبي "تعليم جازان" وأبنائنا الطلاب؛ لأخذ اللقاح دون حجز مسبق بكل من مركز التطعيم بالمستشفى الجامعي والمركز الحضاري بأحد المسارحة، كما تم نشر العديد من المواد التوعية كالموشن جرافيك والإنفوجرافيك لحث الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً للمبادرة لتلقي لقاح كورونا كوفيد-19 تمهيداً لبدء العام الدراسي القادم.

وكشف "مجممي" تلقي أكثر من 5000 طالب وطالبة بتعليم جازان للقاح كورونا منذ السماح بإعطائه لهم، مضيفاً إلى أن متلقي اللقاح من منسوبي الإدارة بلغ 90%، فيما بلغت نسبة متلقي اللقاح من منسوبي مكاتب التعليم التابعة للإدارة 89%، وبلغت نسبة المحصنين بالجرعة الأولى من معلمي ومعلمات "تعليم جازان" 68%.

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