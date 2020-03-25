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النيابة تباشر التحقيق عن بُعد مع مصاب بكورونا بصق على عربات التسوُّق في بلجرشي

يواجه عقوبة قد تصل للقتل

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بمباشرتها إجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوُّق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي، وتم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بحقوقه النظامية كافة، وإحاطة إجراءات التحقيق للجريمة من جميع جوانبها، والوقوف على ملابساتها وتداعياتها كافة، والتشديد على الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير.

وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجناية عمدًا على حرمات الأنفس، والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعًا ونظامًا، ومن العثو في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمئنين، وإثارة الهلع والخوف لديهم.

وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة، وأثرها على الأفراد والمجتمع. وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيرًا، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك، والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع؛ وهو ما يتطلب حُسن تكاتف الجهود، ورشد تضافر المساعي من قِبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة تباشر التحقيق عن بُعد مع مصاب بكورونا بصق على عربات التسوُّق في بلجرشي
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بمباشرتها إجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوُّق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي، وتم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بحقوقه النظامية كافة، وإحاطة إجراءات التحقيق للجريمة من جميع جوانبها، والوقوف على ملابساتها وتداعياتها كافة، والتشديد على الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير.

وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجناية عمدًا على حرمات الأنفس، والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعًا ونظامًا، ومن العثو في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمئنين، وإثارة الهلع والخوف لديهم.

وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة، وأثرها على الأفراد والمجتمع. وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيرًا، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك، والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع؛ وهو ما يتطلب حُسن تكاتف الجهود، ورشد تضافر المساعي من قِبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:58 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:43 PM

النيابة تباشر التحقيق عن بُعد مع مصاب بكورونا بصق على عربات التسوُّق في بلجرشي

يواجه عقوبة قد تصل للقتل

A A A
حمد الفراج - الرياض
18
21,912

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بمباشرتها إجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوُّق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي، وتم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بحقوقه النظامية كافة، وإحاطة إجراءات التحقيق للجريمة من جميع جوانبها، والوقوف على ملابساتها وتداعياتها كافة، والتشديد على الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير.

وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجناية عمدًا على حرمات الأنفس، والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعًا ونظامًا، ومن العثو في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمئنين، وإثارة الهلع والخوف لديهم.

وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة، وأثرها على الأفراد والمجتمع. وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيرًا، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك، والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع؛ وهو ما يتطلب حُسن تكاتف الجهود، ورشد تضافر المساعي من قِبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

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