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سرقة سيارة بداخلها طفلة بالرياض.. والشرطة تستعيدها في أقل من ساعة

تخص إحدى الممرضات.. وفُقدت أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في الرياض تمكنت من استعادة سيارة، كانت قد سُرقت اليوم الثلاثاء، وبداخلها طفلة، من أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن الشرطة تلقت بلاغًا عن فقدان مركبة من نوع أكسنت، تخص إحدى الممرضات من جنسية هندية، وبداخلها طفلتها؛ فتم تكثيف البحث، وفي أقل من ساعة تم العثور عليها، واستعادة الطفلة.

الرياض فقدان مركبة الشرطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرقة سيارة بداخلها طفلة بالرياض.. والشرطة تستعيدها في أقل من ساعة
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في الرياض تمكنت من استعادة سيارة، كانت قد سُرقت اليوم الثلاثاء، وبداخلها طفلة، من أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن الشرطة تلقت بلاغًا عن فقدان مركبة من نوع أكسنت، تخص إحدى الممرضات من جنسية هندية، وبداخلها طفلتها؛ فتم تكثيف البحث، وفي أقل من ساعة تم العثور عليها، واستعادة الطفلة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:30 PM

سرقة سيارة بداخلها طفلة بالرياض.. والشرطة تستعيدها في أقل من ساعة

تخص إحدى الممرضات.. وفُقدت أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى

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قاسم الخبراني - الرياض
4
16,425

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية في الرياض تمكنت من استعادة سيارة، كانت قد سُرقت اليوم الثلاثاء، وبداخلها طفلة، من أمام أحد المستشفيات الحكومية الكبرى.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر أن الشرطة تلقت بلاغًا عن فقدان مركبة من نوع أكسنت، تخص إحدى الممرضات من جنسية هندية، وبداخلها طفلتها؛ فتم تكثيف البحث، وفي أقل من ساعة تم العثور عليها، واستعادة الطفلة.

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