مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يتمكن من علاج ستيني مصاب بالشلل الرعاش

عانى من المرض 15 عامًا قبل علاجه بالمستشفى

تمكن مركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إنهاء معاناة مريض ستيني استمرت 15 عامًا؛ حيث كان يعاني من تيبس في الأطراف، والرعشة، وقلة النوم، وعدم القدرة على الكلام.

وتزايد المرض بشكل مضطرد مع الزمن حتى أصبح المريض في حالة متقدمة، حتى أصبح مقعدًا.

وقالت استشارية المخ والأعصاب التي تتابع علاج المريض بالمجمع الطبي، "الدكتورة أريج بشناق": إن المريض راجع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ ليعرض حالته على المختصين في مركز العلوم العصبية في شهر سبتمبر 2017م، وبعد تشخيص الحالة وإجراء كامل الفحوصات الطبية بدأت في علاج المريض بالمادة الهلامية عن طريق مضخة تتصل بأنبوب يتم وضعه عن طريق أطباء الجهاز الهضمي التي أنهت، بحمد الله، معاناة المريض لسنوات طويلة.

وأضافت: في غضون شهرين بدأ المريض بالاستجابة للعلاج بشكل كبير جدًا، وتحسن من ناحية تيبس الأطراف والرعشة، وأصبح مشي المريض أفضل بكثير عما كان عليه في السابق، وتحسن أيضًا في نوعية النوم والكلام.

أوضح رئيس مركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله الطبي "الدكتور هاني عقاد"، أن المركز في طور التوسع في الخدمات الذي يقدمها المركز وعلاج بعض الأمراض العصبية، بوجود نخبة من الاستشاريين من ذوي الخبرة.

وقال: إن هذه أول حالة مرضية يستخدم في علاجها المادة الهلامية بالمجمع الطبي، مضيفًا أن الحالة تحسنت جدًا بشكل ملحوظ، متمنيًا لجميع المرضى الاستفادة من المركز بشكل كبير.

يذكر أن مركز العلوم العصبية بمجمع الملك عبدالله، حصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية؛ لتميزه بإمكانيات تجهيزية عالية المستوى.