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"طراد باهبري": السعودية قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل

هنأ القيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة

قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية السعودية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة. ‏

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طراد باهبري": السعودية قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل
سبق

قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية السعودية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة. ‏

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:26 AM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:06 AM

"طراد باهبري": السعودية قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل

هنأ القيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,086

قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية السعودية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة. ‏

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.

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