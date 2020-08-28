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"آل الشيخ "يلتقي مديري التعليم للاطلاع على آخر استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش تقارير وصول الكتب والإجراءات الاحترازية وجاهزية جداول الحصص الافتراضية

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام أن الاجتماع ناقش التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي، والجهود المبذولة من قادة المدارس ومكاتب وإدارات التعليم لمتابعة تلك الجداول مع بداية أول يوم دراسي، بما يمكّن الطالب من الدخول مباشرة للدرس والتفاعل مع معلمه أثناء الشرح.

وتناول الاجتماع آلية وصول الأدلة الاسترشادية للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي، ومسؤولية قادة المدارس في إيصالها، مع التشديد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وتسهيل رحلتهم التعليمية، كما تم التشديد على دور المدرسة كمركز رئيس لتقديم الدعم الفني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في منصة مدرستي، وكذلك دور المعلّم والمعلّمة المحوري باعتبارهما المدرب الأول للطالب والطالبة في التعامل مع منصة "مدرستي".

واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بتدريب المعلمين والمعلمات للدخول في منصة مدرستي، إلى جانب خطط الإرشاد النفسي للطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم، ودور مكاتب وإدارات التعليم في تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية عن بُعد، وإعداد التقارير الخاصة للتقييم.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ "يلتقي مديري التعليم للاطلاع على آخر استعدادات العام الدراسي الجديد
سبق

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام أن الاجتماع ناقش التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي، والجهود المبذولة من قادة المدارس ومكاتب وإدارات التعليم لمتابعة تلك الجداول مع بداية أول يوم دراسي، بما يمكّن الطالب من الدخول مباشرة للدرس والتفاعل مع معلمه أثناء الشرح.

وتناول الاجتماع آلية وصول الأدلة الاسترشادية للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي، ومسؤولية قادة المدارس في إيصالها، مع التشديد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وتسهيل رحلتهم التعليمية، كما تم التشديد على دور المدرسة كمركز رئيس لتقديم الدعم الفني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في منصة مدرستي، وكذلك دور المعلّم والمعلّمة المحوري باعتبارهما المدرب الأول للطالب والطالبة في التعامل مع منصة "مدرستي".

واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بتدريب المعلمين والمعلمات للدخول في منصة مدرستي، إلى جانب خطط الإرشاد النفسي للطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم، ودور مكاتب وإدارات التعليم في تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية عن بُعد، وإعداد التقارير الخاصة للتقييم.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
12:58 AM

"آل الشيخ "يلتقي مديري التعليم للاطلاع على آخر استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش تقارير وصول الكتب والإجراءات الاحترازية وجاهزية جداول الحصص الافتراضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام أن الاجتماع ناقش التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ذلك، كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي، والجهود المبذولة من قادة المدارس ومكاتب وإدارات التعليم لمتابعة تلك الجداول مع بداية أول يوم دراسي، بما يمكّن الطالب من الدخول مباشرة للدرس والتفاعل مع معلمه أثناء الشرح.

وتناول الاجتماع آلية وصول الأدلة الاسترشادية للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي، ومسؤولية قادة المدارس في إيصالها، مع التشديد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وتسهيل رحلتهم التعليمية، كما تم التشديد على دور المدرسة كمركز رئيس لتقديم الدعم الفني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في منصة مدرستي، وكذلك دور المعلّم والمعلّمة المحوري باعتبارهما المدرب الأول للطالب والطالبة في التعامل مع منصة "مدرستي".

واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بتدريب المعلمين والمعلمات للدخول في منصة مدرستي، إلى جانب خطط الإرشاد النفسي للطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم، ودور مكاتب وإدارات التعليم في تنفيذ الزيارات الميدانية للمدارس منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية عن بُعد، وإعداد التقارير الخاصة للتقييم.

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