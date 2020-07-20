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"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام

يتضمن البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر لمكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام
سبق

بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:47 AM

"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام

يتضمن البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر لمكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,032

بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .

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