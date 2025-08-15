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"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264487 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

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"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264487 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
03:42 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
04:24 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
17,289

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 264487 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1413 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29459 والحالات الحرجة 1766 حالة .

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