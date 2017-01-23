بنصف مليار ريال.. "أمير الباحة" يعلن اعتماد استكمال طريقيْ "العقيق- القرى وبلجرشي"

وعد بمزيد من المشروعات النوعية مثمناً دعم واهتمام القيادة

أعلن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اعتماد استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القرى بالعقيق، بقيمة بلغت نحو ٣٠٠ مليون ريال، وطريق محافظة "بلجرشي- العقيق" بقيمة ٢٠٠ مليون ريال.

وقال الأمير حسام بن سعود: إن مشاريع الطرق بمنطقة الباحة تأتي ضمن اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ حيث يولي -حفظه الله- كل الاهتمام والعناية بكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن في كافة مناحي الحياة؛ فضلاً عن حرصه -رعاه الله- على مختلف المشاريع التنموية والتطويرية في جميع أرجاء الوطن.

وأكد أن الباحة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة، العديد من المشروعات النوعية في ظل الدعم والاهتمام من قادة هذه البلاد المباركة؛ رافعاً عظيم الشكر والامتنان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة للقيادة الرشيدة على ما تشهده الباحة من اعتماد للعديد من المشاريع التي تهم أهالي المنطقة.

وقدّم أمير الباحة شكره وتقديره لوزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، على ما أبداه من تعاون ومتابعة لمشاريع الوزارة بالباحة؛ مثمناً الجهود المبذولة من قِبَل فرع الوزارة بالمنطقة؛ وخاصة مدير الفرع المهندس مسفر المالكي؛ متمنياً التوفيق لهم في كافة أعمالهم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، والذي سلّم تقريراً عن مشروعات الطرق بالمنطقة التي تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة لهذا العام؛ مؤكداً أن لمتابعته وتوجيهاته السديدة بالغ الأثر في تطوير أعمال الفرع بالمنطقة.