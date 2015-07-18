النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 11 ساعة.. "العريف الجلعود" يُقنع شاب "سميراء حائل" بتسليم نفسه

رفض النزول من خزّان ارتفاعه 15 مترًا عن سطح الأرض باستراحة المحافظة

نجح العريف سعود عبدالعزيز الجلعود، من منسوبي شرطة محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل، في إقناع الشاب العشريني بتسليم نفسه، بعد رفضه النزول من خزّان مياه يرتفع ١٥ مترًا عن سطح الأرض في استراحة بالمحافظة، بعد أن تسلقه الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس.

وقد بدأ "الجلعود" بالاقتراب من الشاب وتذكيره بالله تعالى، وأن ما يقدم عليه يضر بصحته ونفسه التي هي من الضروريات الخمس، لاسيما أن الجو حار، وأن ذلك قد يسبب له أمراضًا يكون متسبّبًا فيها لنفسه، وهو من أسرة ذات وجاهة بالمنطقة، يعي ما يقبل عليه أو يتصرف به، وأن تسليم نفسه للجهات الأمنية لا يعني إدانته، بل هي حريصة مع باقي الجهات على توفير كل ما يحتاجه، وأنه سيرافقه بسيارته وليس بالدورية الأمنية.

فيما ذكّره بالصداقة بينهما، وأنه حريص عليه، وهو يعرف ذلك بدون أي ضمانات؛ لما بينهما من ثقة.

واستجاب الشاب فأنزل ما بيديه من أسلحة بيضاء وأدوات بناء، كان قد أخذها معه لأعلى الخزّان لتهديد كل من يحاول الاقتراب منه، ونزل للأسفل، فتم التحفظ عليه، ونقله لمستشفى سميراء العام للاطمئنان على صحته، بعد مكوثه على سطح الخزّان ١١ ساعة من السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وكان العشريني قد أقدم على ذلك التصرف، هربًا من إلقاء الشرطة القبض عليه، بعد أن أحرق سيارته بالكامل مساء أمس بجبل "ملق" غرب المحافظة، وسطا على أربع استراحات فجر اليوم.

وكان الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقى مساء أمس، بلاغاً يفيد بحريق سيّارة بأحد الجبال، فتوجهت فرقة للموقع، وتم إخماد النار التي أتت على كامل السيارة، وتم تسليم الموقع لشرطة المحافظة؛ لاحتمال وجود شبهة جنائية؛ حيث اعترف مالكها بأنه من قام بإحراقها.

وتلقت الجهات الأمنية فجر اليوم، بلاغاً يفيد بالسطو على أربع استراحات من قِبل عشريني، كان يقوم بكسر الأبواب الخارجية للاستراحة ويتركها دون العبث بها أو سرقة محتوياتها، فباشرت الشرطة الموقع، وعندما لاحظ الشاب وجود الدورية الأمنية، قام بتسلق خزّان مياه.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن العشريني يعاني اعتلالات نفسية، راجع بسببها المستشفيات في السابق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 11 ساعة.. "العريف الجلعود" يُقنع شاب "سميراء حائل" بتسليم نفسه
سبق

نجح العريف سعود عبدالعزيز الجلعود، من منسوبي شرطة محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل، في إقناع الشاب العشريني بتسليم نفسه، بعد رفضه النزول من خزّان مياه يرتفع ١٥ مترًا عن سطح الأرض في استراحة بالمحافظة، بعد أن تسلقه الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس.

وقد بدأ "الجلعود" بالاقتراب من الشاب وتذكيره بالله تعالى، وأن ما يقدم عليه يضر بصحته ونفسه التي هي من الضروريات الخمس، لاسيما أن الجو حار، وأن ذلك قد يسبب له أمراضًا يكون متسبّبًا فيها لنفسه، وهو من أسرة ذات وجاهة بالمنطقة، يعي ما يقبل عليه أو يتصرف به، وأن تسليم نفسه للجهات الأمنية لا يعني إدانته، بل هي حريصة مع باقي الجهات على توفير كل ما يحتاجه، وأنه سيرافقه بسيارته وليس بالدورية الأمنية.

فيما ذكّره بالصداقة بينهما، وأنه حريص عليه، وهو يعرف ذلك بدون أي ضمانات؛ لما بينهما من ثقة.

واستجاب الشاب فأنزل ما بيديه من أسلحة بيضاء وأدوات بناء، كان قد أخذها معه لأعلى الخزّان لتهديد كل من يحاول الاقتراب منه، ونزل للأسفل، فتم التحفظ عليه، ونقله لمستشفى سميراء العام للاطمئنان على صحته، بعد مكوثه على سطح الخزّان ١١ ساعة من السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وكان العشريني قد أقدم على ذلك التصرف، هربًا من إلقاء الشرطة القبض عليه، بعد أن أحرق سيارته بالكامل مساء أمس بجبل "ملق" غرب المحافظة، وسطا على أربع استراحات فجر اليوم.

وكان الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقى مساء أمس، بلاغاً يفيد بحريق سيّارة بأحد الجبال، فتوجهت فرقة للموقع، وتم إخماد النار التي أتت على كامل السيارة، وتم تسليم الموقع لشرطة المحافظة؛ لاحتمال وجود شبهة جنائية؛ حيث اعترف مالكها بأنه من قام بإحراقها.

وتلقت الجهات الأمنية فجر اليوم، بلاغاً يفيد بالسطو على أربع استراحات من قِبل عشريني، كان يقوم بكسر الأبواب الخارجية للاستراحة ويتركها دون العبث بها أو سرقة محتوياتها، فباشرت الشرطة الموقع، وعندما لاحظ الشاب وجود الدورية الأمنية، قام بتسلق خزّان مياه.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن العشريني يعاني اعتلالات نفسية، راجع بسببها المستشفيات في السابق.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:57 PM

بعد 11 ساعة.. "العريف الجلعود" يُقنع شاب "سميراء حائل" بتسليم نفسه

رفض النزول من خزّان ارتفاعه 15 مترًا عن سطح الأرض باستراحة المحافظة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
443

نجح العريف سعود عبدالعزيز الجلعود، من منسوبي شرطة محافظة سميراء ١٨٠ كلم جنوب شرق حائل، في إقناع الشاب العشريني بتسليم نفسه، بعد رفضه النزول من خزّان مياه يرتفع ١٥ مترًا عن سطح الأرض في استراحة بالمحافظة، بعد أن تسلقه الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس.

وقد بدأ "الجلعود" بالاقتراب من الشاب وتذكيره بالله تعالى، وأن ما يقدم عليه يضر بصحته ونفسه التي هي من الضروريات الخمس، لاسيما أن الجو حار، وأن ذلك قد يسبب له أمراضًا يكون متسبّبًا فيها لنفسه، وهو من أسرة ذات وجاهة بالمنطقة، يعي ما يقبل عليه أو يتصرف به، وأن تسليم نفسه للجهات الأمنية لا يعني إدانته، بل هي حريصة مع باقي الجهات على توفير كل ما يحتاجه، وأنه سيرافقه بسيارته وليس بالدورية الأمنية.

فيما ذكّره بالصداقة بينهما، وأنه حريص عليه، وهو يعرف ذلك بدون أي ضمانات؛ لما بينهما من ثقة.

واستجاب الشاب فأنزل ما بيديه من أسلحة بيضاء وأدوات بناء، كان قد أخذها معه لأعلى الخزّان لتهديد كل من يحاول الاقتراب منه، ونزل للأسفل، فتم التحفظ عليه، ونقله لمستشفى سميراء العام للاطمئنان على صحته، بعد مكوثه على سطح الخزّان ١١ ساعة من السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وكان العشريني قد أقدم على ذلك التصرف، هربًا من إلقاء الشرطة القبض عليه، بعد أن أحرق سيارته بالكامل مساء أمس بجبل "ملق" غرب المحافظة، وسطا على أربع استراحات فجر اليوم.

وكان الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقى مساء أمس، بلاغاً يفيد بحريق سيّارة بأحد الجبال، فتوجهت فرقة للموقع، وتم إخماد النار التي أتت على كامل السيارة، وتم تسليم الموقع لشرطة المحافظة؛ لاحتمال وجود شبهة جنائية؛ حيث اعترف مالكها بأنه من قام بإحراقها.

وتلقت الجهات الأمنية فجر اليوم، بلاغاً يفيد بالسطو على أربع استراحات من قِبل عشريني، كان يقوم بكسر الأبواب الخارجية للاستراحة ويتركها دون العبث بها أو سرقة محتوياتها، فباشرت الشرطة الموقع، وعندما لاحظ الشاب وجود الدورية الأمنية، قام بتسلق خزّان مياه.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن العشريني يعاني اعتلالات نفسية، راجع بسببها المستشفيات في السابق.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,432
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,157
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,009
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,066

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة