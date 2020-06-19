وفاة شخص إثر سقوطه من مكان مرتفع في "قشلة مكة"

الجهات الأمنية باشرت الموقع للتحقيق واستكمال الإجراءات

لقي شخص مصرعه؛ مساء أمس، إثر سقوطه من مكان مرتفع في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911" عن سقوط شخص من مكان مرتفع في العاصمة المقدسة بالتحديد بحي القشلة ما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن السبب وراء سقوطه هو عدم أخذ الحيطة والحذر.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ على الفور للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، فيما تم إيداع الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.