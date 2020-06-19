النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة شخص إثر سقوطه من مكان مرتفع في "قشلة مكة"

الجهات الأمنية باشرت الموقع للتحقيق واستكمال الإجراءات

لقي شخص مصرعه؛ مساء أمس، إثر سقوطه من مكان مرتفع في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911" عن سقوط شخص من مكان مرتفع في العاصمة المقدسة بالتحديد بحي القشلة ما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن السبب وراء سقوطه هو عدم أخذ الحيطة والحذر.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ على الفور للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، فيما تم إيداع الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

مركز العمليات الأمنية الموحد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة شخص إثر سقوطه من مكان مرتفع في "قشلة مكة"
سبق

لقي شخص مصرعه؛ مساء أمس، إثر سقوطه من مكان مرتفع في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911" عن سقوط شخص من مكان مرتفع في العاصمة المقدسة بالتحديد بحي القشلة ما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن السبب وراء سقوطه هو عدم أخذ الحيطة والحذر.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ على الفور للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، فيما تم إيداع الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
12:59 AM

وفاة شخص إثر سقوطه من مكان مرتفع في "قشلة مكة"

الجهات الأمنية باشرت الموقع للتحقيق واستكمال الإجراءات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
96

لقي شخص مصرعه؛ مساء أمس، إثر سقوطه من مكان مرتفع في مكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911" عن سقوط شخص من مكان مرتفع في العاصمة المقدسة بالتحديد بحي القشلة ما أدى إلى وفاته، مشيرًا إلى أن السبب وراء سقوطه هو عدم أخذ الحيطة والحذر.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع عند تلقيها البلاغ على الفور للتحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، فيما تم إيداع الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,880
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,330

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة