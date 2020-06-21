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مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد "كورونا"

تضمنت صورًا للقيادة الرشيدة تعبيرًا عن شكره وتقديره لما قدمته للتعامل مع الجائحة

حوّل مواطن في مكة المكرمة، واجهات منزله الكائن بحي الشرائع، إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تضمنت رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وقال فواز الحارثي لـ "سبق": "الفكرة بدأت من إحساسي بالمسوؤلية تجاه القيادة والوطن، ومدينتي مكة المكرمة؛ وتجاه الحي الذي أسكنه، بهدف نشر رسالة شكر وعرفان؛ ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وأضاف: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

وأشار إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم، كما ترجم تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشّحت بالكمامة في رسالة إلى الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد "كورونا"
سبق

حوّل مواطن في مكة المكرمة، واجهات منزله الكائن بحي الشرائع، إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تضمنت رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وقال فواز الحارثي لـ "سبق": "الفكرة بدأت من إحساسي بالمسوؤلية تجاه القيادة والوطن، ومدينتي مكة المكرمة؛ وتجاه الحي الذي أسكنه، بهدف نشر رسالة شكر وعرفان؛ ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وأضاف: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

وأشار إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم، كما ترجم تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشّحت بالكمامة في رسالة إلى الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:41 AM

مواطن بمكة يحوّل واجهات منزله إلى جداريات توعوية ضد "كورونا"

تضمنت صورًا للقيادة الرشيدة تعبيرًا عن شكره وتقديره لما قدمته للتعامل مع الجائحة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,387

حوّل مواطن في مكة المكرمة، واجهات منزله الكائن بحي الشرائع، إلى جداريات توعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تضمنت رسائل شكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما قدمته جهود لمواجهة هذا الفيروس طيلة الأشهر الماضية.

وقال فواز الحارثي لـ "سبق": "الفكرة بدأت من إحساسي بالمسوؤلية تجاه القيادة والوطن، ومدينتي مكة المكرمة؛ وتجاه الحي الذي أسكنه، بهدف نشر رسالة شكر وعرفان؛ ورسالة توعية في الوقت نفسه للتعامل مع هذه الجائحة".

وأضاف: "تهدف الفكرة إلى نشر الوعي، وكذلك شكر القيادة الرشيدة - رعاها الله - على ما قدمته من جهود في التعامل مع هذه الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع".

وأشار إلى أن رسالته هي نشر الوعي لكل من يشاهد الرسومات، سواء في الحي أو في أي مكان في العالم، كما ترجم تطبيق التعليمات الصحية من خلال سيارته التي توشّحت بالكمامة في رسالة إلى الحرص على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل تفاديًا لانتقال العدوى.

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