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"أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون"

الشركة: يدمج معالجاً ذكياً وميكروفوناً ويدعم ميزة الاتصال اللاسلكي

كشفت تسريبات براءة اختراع سجّلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.

وقدمت "أبل" التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكياً، ومايكروفوناً، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.

وقالت "سكاي نيوز": يتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".

جدير بالذكر أن تقدم "أبل" ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها لكنها لم تتحول في النهاية إلى منتج.

أبل براءة اختراع خاتم ذكي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون"
سبق

كشفت تسريبات براءة اختراع سجّلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.

وقدمت "أبل" التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكياً، ومايكروفوناً، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.

وقالت "سكاي نيوز": يتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".

جدير بالذكر أن تقدم "أبل" ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها لكنها لم تتحول في النهاية إلى منتج.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
08:44 AM

"أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون"

الشركة: يدمج معالجاً ذكياً وميكروفوناً ويدعم ميزة الاتصال اللاسلكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات براءة اختراع سجّلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.

وقدمت "أبل" التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكياً، ومايكروفوناً، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.

وقالت "سكاي نيوز": يتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".

جدير بالذكر أن تقدم "أبل" ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها لكنها لم تتحول في النهاية إلى منتج.

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