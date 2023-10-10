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نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال

كشفت تقارير صحفية عن أن, نجم مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا تلقى عرضًا للانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.

وقال إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس"، اليوم السبت: "ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية". وأضاف أن "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

وأوضح بقوله: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال
سبق

كشفت تقارير صحفية عن أن, نجم مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا تلقى عرضًا للانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.

وقال إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس"، اليوم السبت: "ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية". وأضاف أن "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

وأوضح بقوله: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
08:00 PM

نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا للانتقال لنادٍ سعودي مقابل 56 مليون ريال

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محمد البقمي - الرياض
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4,056

كشفت تقارير صحفية عن أن, نجم مانشستر يونايتد، الإسباني خوان ماتا تلقى عرضًا للانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي بدون الضرائب.

وقال إيان ماكجاري، وهو أحد خبراء سوق الانتقالات، في تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس"، اليوم السبت: "ماتا تلقى الآن عرضًا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية". وأضاف أن "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشددًا على أن "مانشستر يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

وأوضح بقوله: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود". وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر".

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