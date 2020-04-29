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تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".. أمريكية تهزم كورونا والسرطان والإنفلونزا الإسبانية

عمرها 101 عام من أصول إيطالية وتعيش في دارٍ للمسنّين

تعافت مسنة عمرها 101 عام من فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح الآلاف في مدينتها نيويورك.

وتمكنت أنجلينا فريدمان من الشفاء تمامًا، وهي التي تجاوزت قبل ذلك جائحة الأنفلونزا الإسبانية، ثم مرض السرطان بعده.

وبحسب موقع 24 الإماراتي أصيبت فريدمان، التي تعيش في دار للمسنين، بكورونا في مارس الماضي، لكنها تعافت منه؛ حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء.

ويشكل كبار السن الفئة الأضعف في مواجهة الفيروس، وتوفي آلاف المسنين في البلاد خاصةً في دور رعايتهم، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وأكدت أسرة فريدمان أن أنجلينا، وهي من أصول إيطالية، هزمت فيروس كورونا، وقبله السرطان، وكذلك الأنفلونزا الإسبانية؛ لأنها امرأة تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".

فيروس كورونا الجديد

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تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".. أمريكية تهزم كورونا والسرطان والإنفلونزا الإسبانية
سبق

تعافت مسنة عمرها 101 عام من فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح الآلاف في مدينتها نيويورك.

وتمكنت أنجلينا فريدمان من الشفاء تمامًا، وهي التي تجاوزت قبل ذلك جائحة الأنفلونزا الإسبانية، ثم مرض السرطان بعده.

وبحسب موقع 24 الإماراتي أصيبت فريدمان، التي تعيش في دار للمسنين، بكورونا في مارس الماضي، لكنها تعافت منه؛ حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء.

ويشكل كبار السن الفئة الأضعف في مواجهة الفيروس، وتوفي آلاف المسنين في البلاد خاصةً في دور رعايتهم، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وأكدت أسرة فريدمان أن أنجلينا، وهي من أصول إيطالية، هزمت فيروس كورونا، وقبله السرطان، وكذلك الأنفلونزا الإسبانية؛ لأنها امرأة تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:07 PM

تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".. أمريكية تهزم كورونا والسرطان والإنفلونزا الإسبانية

عمرها 101 عام من أصول إيطالية وتعيش في دارٍ للمسنّين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,159

تعافت مسنة عمرها 101 عام من فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح الآلاف في مدينتها نيويورك.

وتمكنت أنجلينا فريدمان من الشفاء تمامًا، وهي التي تجاوزت قبل ذلك جائحة الأنفلونزا الإسبانية، ثم مرض السرطان بعده.

وبحسب موقع 24 الإماراتي أصيبت فريدمان، التي تعيش في دار للمسنين، بكورونا في مارس الماضي، لكنها تعافت منه؛ حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء.

ويشكل كبار السن الفئة الأضعف في مواجهة الفيروس، وتوفي آلاف المسنين في البلاد خاصةً في دور رعايتهم، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

وأكدت أسرة فريدمان أن أنجلينا، وهي من أصول إيطالية، هزمت فيروس كورونا، وقبله السرطان، وكذلك الأنفلونزا الإسبانية؛ لأنها امرأة تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".

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