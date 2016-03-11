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"الزكاة والدخل" تضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة

خلال حملتها على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في إطار حملتها الرقابية الحالية على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفّذتها الفرق المختصة بالهيئة 84 موقعاً في مدينة الرياض، حيث تم رصد عدد من المخالفات الضريبية، تنوّعت بين عدم تحصيل الضريبة المستحقة، وعدم وجود الرقم الضريبي على المنتجات، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية.

وعبر تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكل إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي

يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في إطار حملتها الرقابية الحالية على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفّذتها الفرق المختصة بالهيئة 84 موقعاً في مدينة الرياض، حيث تم رصد عدد من المخالفات الضريبية، تنوّعت بين عدم تحصيل الضريبة المستحقة، وعدم وجود الرقم الضريبي على المنتجات، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية.

وعبر تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكل إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي

يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:22 PM

"الزكاة والدخل" تضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة

خلال حملتها على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في إطار حملتها الرقابية الحالية على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفّذتها الفرق المختصة بالهيئة 84 موقعاً في مدينة الرياض، حيث تم رصد عدد من المخالفات الضريبية، تنوّعت بين عدم تحصيل الضريبة المستحقة، وعدم وجود الرقم الضريبي على المنتجات، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية.

وعبر تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكل إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي

يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

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