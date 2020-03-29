تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات
إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي
سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.
فيروس كورونا الجديد
تونس
تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-29
سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:27 AM
تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات
إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي
سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.