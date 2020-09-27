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تطبيق "دايركت" للتأشيرات والدراسة بالخارج يطلق برنامج الخدمات المساندة

تجديد جوازات العمالة واستخراج الرخص الدولية وحجز اختبار الإيلتس وتأمين كورونا

أغلق تطبيق "دايركت" جولته الاستثمارية الثانية بنجاح، بقيادة المستشار المالي للشركة حسام الصالح.


وكان التطبيق الإلكتروني نجح في جولته الاستثمارية الأولى، من خلال خدمة فريدة تسهل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة لخدمة عملائه.


وقال محمد الضالع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة دايركت، إن إغلاق الجولة الاستثمارية الثانية للشركة تم في أقل من ٨ أشهر من إغلاق الجولة الأولى، مرجعًا ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، وهو الأمر الذي انعكس على رفع نسبة المبيعات بشكل كبير.


وبين "الضالع" أنه تمت إضافة العديد من الخدمات المساندة للتطبيق، وتشتمل على خدمة تجديد جوازات العمالة لأكثر من دولة، واستخراج الرخص الدولية، وحجز اختبار الايلتس للطلاب، وإضافة الخدمات باحتياجات العميل قبل السفر وأثناء السفر .


وأعلن "الضالع" عن إضافة تأشيرات الدول لكل من البوسنة وروسيا، مبينًا أن الخدمات تقدم إلكترونياً بسهولة وخلال وقت قصير، حيث يبدأ بمجرد اختيار نوع الخدمة في التطبيق واستكمال البيانات، ومعالجتها فورياً بحدٍ أقصى ساعتي عمل.


وأشار المهندس محمد المنيعي الشريك المؤسس والمدير العام للشركة أنه وبتوفيق الله ثم بالتزام ادارة الشركة ووضع خبرتها بعد الجولة الأولى؛ تم تحقيق الأهداف والخطط بنسبة أعلى من المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة قطاع السفر والسياحة لسابق عهده.


واختتم محمد المنيعي حديثه قائلاً: "أثمن وأعتز بثقة المستثمرين الذين أولونا مسؤولية كبيرة في إكمال وإنجاح مسيرة الشركة وتمكينهم لنا بجميع الأدوات والوسائل لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما أن لدينا فريق عمل رائعًا وقادرًا على التواكب والتطور لأي تحدٍ قادم إن شاء الله.. بكل ثقة واحترافية".


يذكر أن التطبيق السعودي أطلقه المهندسان السعوديان محمد الضالع ومحمد المنيعي، بهدف تسهيل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة.


ومن جهته، علق المستشار المالي للشركة حسام الصالح قائلاً: "الفرص الواعدة للشركات الناشئة في السوق السعودي كبيرة، ودايركت واحدة منها".


وأضاف: "من أفضل الاستثمارات حالياً، يكون في الشركات السعودية، وبأيادٍ سعودية، هؤلاء الشباب لديهم التزام كبير بالعمل، واهتمام بالتطوير، نجحوا بفضل الله في تجاوز تحديات كبيرة وفترات حرجة، مثل أزمة كورونا، رغم تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد وعلى الشركات الكبرى، إلا أنهم بفضل الله تعالى استطاعوا الصمود، وبإدارة ممتازة تجاوزوا هذا الظرف، ومتفائل لهم بنمو كبير في المستقبل بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيق "دايركت" للتأشيرات والدراسة بالخارج يطلق برنامج الخدمات المساندة
سبق

أغلق تطبيق "دايركت" جولته الاستثمارية الثانية بنجاح، بقيادة المستشار المالي للشركة حسام الصالح.


وكان التطبيق الإلكتروني نجح في جولته الاستثمارية الأولى، من خلال خدمة فريدة تسهل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة لخدمة عملائه.


وقال محمد الضالع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة دايركت، إن إغلاق الجولة الاستثمارية الثانية للشركة تم في أقل من ٨ أشهر من إغلاق الجولة الأولى، مرجعًا ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، وهو الأمر الذي انعكس على رفع نسبة المبيعات بشكل كبير.


وبين "الضالع" أنه تمت إضافة العديد من الخدمات المساندة للتطبيق، وتشتمل على خدمة تجديد جوازات العمالة لأكثر من دولة، واستخراج الرخص الدولية، وحجز اختبار الايلتس للطلاب، وإضافة الخدمات باحتياجات العميل قبل السفر وأثناء السفر .


وأعلن "الضالع" عن إضافة تأشيرات الدول لكل من البوسنة وروسيا، مبينًا أن الخدمات تقدم إلكترونياً بسهولة وخلال وقت قصير، حيث يبدأ بمجرد اختيار نوع الخدمة في التطبيق واستكمال البيانات، ومعالجتها فورياً بحدٍ أقصى ساعتي عمل.


وأشار المهندس محمد المنيعي الشريك المؤسس والمدير العام للشركة أنه وبتوفيق الله ثم بالتزام ادارة الشركة ووضع خبرتها بعد الجولة الأولى؛ تم تحقيق الأهداف والخطط بنسبة أعلى من المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة قطاع السفر والسياحة لسابق عهده.


واختتم محمد المنيعي حديثه قائلاً: "أثمن وأعتز بثقة المستثمرين الذين أولونا مسؤولية كبيرة في إكمال وإنجاح مسيرة الشركة وتمكينهم لنا بجميع الأدوات والوسائل لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما أن لدينا فريق عمل رائعًا وقادرًا على التواكب والتطور لأي تحدٍ قادم إن شاء الله.. بكل ثقة واحترافية".


يذكر أن التطبيق السعودي أطلقه المهندسان السعوديان محمد الضالع ومحمد المنيعي، بهدف تسهيل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة.


ومن جهته، علق المستشار المالي للشركة حسام الصالح قائلاً: "الفرص الواعدة للشركات الناشئة في السوق السعودي كبيرة، ودايركت واحدة منها".


وأضاف: "من أفضل الاستثمارات حالياً، يكون في الشركات السعودية، وبأيادٍ سعودية، هؤلاء الشباب لديهم التزام كبير بالعمل، واهتمام بالتطوير، نجحوا بفضل الله في تجاوز تحديات كبيرة وفترات حرجة، مثل أزمة كورونا، رغم تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد وعلى الشركات الكبرى، إلا أنهم بفضل الله تعالى استطاعوا الصمود، وبإدارة ممتازة تجاوزوا هذا الظرف، ومتفائل لهم بنمو كبير في المستقبل بإذن الله".

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
07:02 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:44 PM

تطبيق "دايركت" للتأشيرات والدراسة بالخارج يطلق برنامج الخدمات المساندة

تجديد جوازات العمالة واستخراج الرخص الدولية وحجز اختبار الإيلتس وتأمين كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق تطبيق "دايركت" جولته الاستثمارية الثانية بنجاح، بقيادة المستشار المالي للشركة حسام الصالح.


وكان التطبيق الإلكتروني نجح في جولته الاستثمارية الأولى، من خلال خدمة فريدة تسهل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة، إضافة إلى العديد من الخدمات المساندة لخدمة عملائه.


وقال محمد الضالع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة دايركت، إن إغلاق الجولة الاستثمارية الثانية للشركة تم في أقل من ٨ أشهر من إغلاق الجولة الأولى، مرجعًا ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، وهو الأمر الذي انعكس على رفع نسبة المبيعات بشكل كبير.


وبين "الضالع" أنه تمت إضافة العديد من الخدمات المساندة للتطبيق، وتشتمل على خدمة تجديد جوازات العمالة لأكثر من دولة، واستخراج الرخص الدولية، وحجز اختبار الايلتس للطلاب، وإضافة الخدمات باحتياجات العميل قبل السفر وأثناء السفر .


وأعلن "الضالع" عن إضافة تأشيرات الدول لكل من البوسنة وروسيا، مبينًا أن الخدمات تقدم إلكترونياً بسهولة وخلال وقت قصير، حيث يبدأ بمجرد اختيار نوع الخدمة في التطبيق واستكمال البيانات، ومعالجتها فورياً بحدٍ أقصى ساعتي عمل.


وأشار المهندس محمد المنيعي الشريك المؤسس والمدير العام للشركة أنه وبتوفيق الله ثم بالتزام ادارة الشركة ووضع خبرتها بعد الجولة الأولى؛ تم تحقيق الأهداف والخطط بنسبة أعلى من المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة قطاع السفر والسياحة لسابق عهده.


واختتم محمد المنيعي حديثه قائلاً: "أثمن وأعتز بثقة المستثمرين الذين أولونا مسؤولية كبيرة في إكمال وإنجاح مسيرة الشركة وتمكينهم لنا بجميع الأدوات والوسائل لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، كما أن لدينا فريق عمل رائعًا وقادرًا على التواكب والتطور لأي تحدٍ قادم إن شاء الله.. بكل ثقة واحترافية".


يذكر أن التطبيق السعودي أطلقه المهندسان السعوديان محمد الضالع ومحمد المنيعي، بهدف تسهيل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونياً، بعيداً عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة.


ومن جهته، علق المستشار المالي للشركة حسام الصالح قائلاً: "الفرص الواعدة للشركات الناشئة في السوق السعودي كبيرة، ودايركت واحدة منها".


وأضاف: "من أفضل الاستثمارات حالياً، يكون في الشركات السعودية، وبأيادٍ سعودية، هؤلاء الشباب لديهم التزام كبير بالعمل، واهتمام بالتطوير، نجحوا بفضل الله في تجاوز تحديات كبيرة وفترات حرجة، مثل أزمة كورونا، رغم تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد وعلى الشركات الكبرى، إلا أنهم بفضل الله تعالى استطاعوا الصمود، وبإدارة ممتازة تجاوزوا هذا الظرف، ومتفائل لهم بنمو كبير في المستقبل بإذن الله".

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