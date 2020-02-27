"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.
ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.
"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.
ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.
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"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشريةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-27
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:07 PM
"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.
ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.
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