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"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.

ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية
سبق

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.

ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:07 PM

"الهزاني" متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,701

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتعيين ناصر بن عبدالرحمن الهزاني، متحدثًا رسميًّا باسمها.

ويتمتّع "الهزاني" بالعديد من الخبرات العملية في المجال الإعلامي.

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