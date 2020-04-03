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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب

في خطوة احترازية للحد من انتشار "كورونا" وتطبيقًا للتوجيهات

شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.

ووقفت "سبق" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب
سبق

شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.

ووقفت "سبق" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:46 PM

شاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب

في خطوة احترازية للحد من انتشار "كورونا" وتطبيقًا للتوجيهات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
6,117

شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.

ووقفت "سبق" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.

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