الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة اليابان.. وبيتزي يمنح اللاعبين جولة حرة

عاود المنتخب السعودي الأول تدريباته، صباح اليوم الجمعة، تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان يوم الاثنين المقبل في ثمن نهائي كأس آسيا 2019 على ملعب نادي الشارقة.

وأجرى المنتخب السعودي، بمقر إقامته في أبو ظبي، حصةً تدريبيةً، اكتفى فيها المدير الفني خوان إنطونيو بيتزي بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب قطر؛ فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي.

وعلى صعيد متصل، واصل عمر هوساوي وياسر الشهراني التمارين الخاصة بهما؛ في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين فترةً حرة بعد نهاية التدريب، بعد تقرّر أن يكون التجمع مساءً في الشارقة.