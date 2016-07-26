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"انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة

تونس تنتفض ضد "الإخوان"

نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.

وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".

ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة
سبق

نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.

وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".

ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:11 AM

"انقطع الاتصال به".. مصادر: الجيش التونسي يحتجز رئيس الحكومة

تونس تنتفض ضد "الإخوان"

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
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نقلت قناة "الحرة" الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي؛ "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن إعفاء المشيشي؛ من مهامه في جملة من القرارات المفاجئة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإقالة الحكومة.

وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس (الأحد) لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، ومن المرجّح أنه يخضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش".

ولم ترد الرئاسة التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق على أنباء "احتجاز" المشيشي.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقتٍ متأخرٍ مساء الأحد، جملة من التدابير التي وصفها بـ"الاستثنائية"، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأكد سعيد؛ تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة، وترؤسه السلطة التنفيذية.

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