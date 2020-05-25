شاهد.. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار المتواصلة على بللسمر

ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية وتدفقت الشلالات بين الجبال والأودية

وثق اليوم المصور الفوتوغرافي محمد منصور القرني، في جولة له، جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز بللسمر بمنطقة عسير، وقد رسمت لوحة طبيعية رائعة.

وزود القرني "سبق" بمشهد جذاب بعد هطول الأمطار على مركز بللسمر، حيث ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية الخضراء، وتدفقت الشلالات من بين الجبال والأودية.

وكان مركز بللسمر شهد هطول أمطار اليوم، وعلى مدى عدة أيام متواصلة، ومتوقع استمرارها بإذن الله تعالى الأيام المقبلة.