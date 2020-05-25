النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار المتواصلة على بللسمر

ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية وتدفقت الشلالات بين الجبال والأودية

وثق اليوم المصور الفوتوغرافي محمد منصور القرني، في جولة له، جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز بللسمر بمنطقة عسير، وقد رسمت لوحة طبيعية رائعة.

وزود القرني "سبق" بمشهد جذاب بعد هطول الأمطار على مركز بللسمر، حيث ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية الخضراء، وتدفقت الشلالات من بين الجبال والأودية.

وكان مركز بللسمر شهد هطول أمطار اليوم، وعلى مدى عدة أيام متواصلة، ومتوقع استمرارها بإذن الله تعالى الأيام المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار المتواصلة على بللسمر
سبق

وثق اليوم المصور الفوتوغرافي محمد منصور القرني، في جولة له، جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز بللسمر بمنطقة عسير، وقد رسمت لوحة طبيعية رائعة.

وزود القرني "سبق" بمشهد جذاب بعد هطول الأمطار على مركز بللسمر، حيث ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية الخضراء، وتدفقت الشلالات من بين الجبال والأودية.

وكان مركز بللسمر شهد هطول أمطار اليوم، وعلى مدى عدة أيام متواصلة، ومتوقع استمرارها بإذن الله تعالى الأيام المقبلة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:16 PM
اخر تعديل
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
08:29 PM

شاهد.. لوحات طبيعية خلابة رسمتها الأمطار المتواصلة على بللسمر

ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية وتدفقت الشلالات بين الجبال والأودية

A A A
سعود الدعجاني - عسير
2
5,070

وثق اليوم المصور الفوتوغرافي محمد منصور القرني، في جولة له، جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز بللسمر بمنطقة عسير، وقد رسمت لوحة طبيعية رائعة.

وزود القرني "سبق" بمشهد جذاب بعد هطول الأمطار على مركز بللسمر، حيث ظهر جمال الأشجار بألوانها الزاهية الخضراء، وتدفقت الشلالات من بين الجبال والأودية.

وكان مركز بللسمر شهد هطول أمطار اليوم، وعلى مدى عدة أيام متواصلة، ومتوقع استمرارها بإذن الله تعالى الأيام المقبلة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,785
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,138
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,422

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة