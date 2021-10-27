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غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة"

توقعات بأن يشهد المؤتمر والمعرض التقني إقبالاً كبيرًا من الشباب السعودي

برعاية وحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شهد المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX2021" ، الذي تنظمه حاليًا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فندق إنتركونتننتال بالرياض، توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة في قطاعات الطاقة والطهي والبيع بالتجزئة، ومن المتوقع لها أن تشهد إقبالاً من الشباب السعودي نظرًا لتنوعها، وحاجة سوق العمل لها.

وحضر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعدد من قيادات المؤسسة والمسؤولين والخبراء المحليين والخليجيين والدوليين، مراسم التوقيع.

وفي التفاصيل، وقَّعت "‫التدريب التقني" اتفاقية مع جمعية "الجوف للطاقة المتجددة"، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة سكاكا للتدريب على مجالات الطاقة المتجددة؛ إذ تسعى الجمعية إلى التوعية بالطاقة المتجددة، وتعزيز استخداماتها في المجتمع، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

كما وقّعت ‫"التدريب التقني" اتفاقية مع شركة "أبرالين" المحدودة للخدمات الغذائية، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع "الأكاديمية العالمية لفنون الطهي والبروتوكول الملكي".

والاتفاقية الثالثة وُقِّعت بين "‫التدريب التقني" وشركة "الحكير" للتجزئة بهدف إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الاستراتيجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة"
سبق

برعاية وحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شهد المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX2021" ، الذي تنظمه حاليًا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فندق إنتركونتننتال بالرياض، توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة في قطاعات الطاقة والطهي والبيع بالتجزئة، ومن المتوقع لها أن تشهد إقبالاً من الشباب السعودي نظرًا لتنوعها، وحاجة سوق العمل لها.

وحضر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعدد من قيادات المؤسسة والمسؤولين والخبراء المحليين والخليجيين والدوليين، مراسم التوقيع.

وفي التفاصيل، وقَّعت "‫التدريب التقني" اتفاقية مع جمعية "الجوف للطاقة المتجددة"، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة سكاكا للتدريب على مجالات الطاقة المتجددة؛ إذ تسعى الجمعية إلى التوعية بالطاقة المتجددة، وتعزيز استخداماتها في المجتمع، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

كما وقّعت ‫"التدريب التقني" اتفاقية مع شركة "أبرالين" المحدودة للخدمات الغذائية، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع "الأكاديمية العالمية لفنون الطهي والبروتوكول الملكي".

والاتفاقية الثالثة وُقِّعت بين "‫التدريب التقني" وشركة "الحكير" للتجزئة بهدف إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الاستراتيجية.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
09:40 PM

غير ربحية.. وزير التعليم يشهد توقيع 3 اتفاقيات مهمة في الطاقة المتجددة والطهي و"التجزئة"

توقعات بأن يشهد المؤتمر والمعرض التقني إقبالاً كبيرًا من الشباب السعودي

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عيسى الحربي - الرياض
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برعاية وحضور وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، شهد المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX2021" ، الذي تنظمه حاليًا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فندق إنتركونتننتال بالرياض، توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة في قطاعات الطاقة والطهي والبيع بالتجزئة، ومن المتوقع لها أن تشهد إقبالاً من الشباب السعودي نظرًا لتنوعها، وحاجة سوق العمل لها.

وحضر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعدد من قيادات المؤسسة والمسؤولين والخبراء المحليين والخليجيين والدوليين، مراسم التوقيع.

وفي التفاصيل، وقَّعت "‫التدريب التقني" اتفاقية مع جمعية "الجوف للطاقة المتجددة"، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة سكاكا للتدريب على مجالات الطاقة المتجددة؛ إذ تسعى الجمعية إلى التوعية بالطاقة المتجددة، وتعزيز استخداماتها في المجتمع، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

كما وقّعت ‫"التدريب التقني" اتفاقية مع شركة "أبرالين" المحدودة للخدمات الغذائية، التي تهدف إلى إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية، بالشراكة الاستراتيجية مع "الأكاديمية العالمية لفنون الطهي والبروتوكول الملكي".

والاتفاقية الثالثة وُقِّعت بين "‫التدريب التقني" وشركة "الحكير" للتجزئة بهدف إطلاق وتشغيل وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الاستراتيجية.

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