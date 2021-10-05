أول بيان من فيسبوك ومؤسسها بعد عودة التطبيقات للعمل

اعتذرت شركة فيسبوك، في بيان صحفي، عن الانقطاع العالمي الذي حدث يوم أمس الاثنين في تطبيقاتها (فيسبوك، وفيسبوك ماسنجر، وواتساب، وإنستغرام).

وفي أول تعليق بعد عودة التطبيقات للعمل؛ أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، عن اعتذاره لجميع مستخدمي فيسبوك وتطبيقاتها.

وقالت الشركة في بيانها: إنها تعتذر عن الانقطاع الذي كان له تأثير على الأشخاص والشركات والمجموعات التي تجمع الناس لمناقشة اهتماماتهم، والأسر التي تتواصل من خلال الخدمات والتطبيقات التي تقدّمها الشركة.

وأضاف البيان: "نوجه رسالتنا لمجتمعنا الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم من يعتمدون علينا، (نحن آسفون)"، لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها إلى الاتصال بالإنترنت الآن ونشكركم لصبركم معنا".

وكان منصات التواصل الاجتماعي: (فيسبوك، وفيسبوك ماسنجر، وواتساب، وإنستغرام) قد تعرضت يوم أمس الاثنين لخلل غير معروف؛ أدى إلى تعطلها بشكل كامل في جميع أنحاء العالم، واستمر العطل لأكثر من ٦ ساعات، قبل عودتها للعمل مجددًا.