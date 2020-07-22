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"بلدية خميس مشيط" تصادر أكثر من طن مواد غذائية فاسدة

ضمن جولات تفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية

أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1271كجم من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين "آل خويلد" أنه تم رصد 31 مخالفة صحية بجانب إغلاق ثمانية محلات مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وقد بلغ عدد العينات الغذائية العشوائية التي تم فحصها في مختبر البلدية العام 64 عينة تم سحبها من مختلف المراكز والأسواق التجارية، وذلك بعد أكثر من 280 جولة ميدانية قام بها مراقبو صحة البيئة خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر، بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

بلدية محافظة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية خميس مشيط" تصادر أكثر من طن مواد غذائية فاسدة
سبق

أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1271كجم من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين "آل خويلد" أنه تم رصد 31 مخالفة صحية بجانب إغلاق ثمانية محلات مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وقد بلغ عدد العينات الغذائية العشوائية التي تم فحصها في مختبر البلدية العام 64 عينة تم سحبها من مختلف المراكز والأسواق التجارية، وذلك بعد أكثر من 280 جولة ميدانية قام بها مراقبو صحة البيئة خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر، بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
03:17 PM
اخر تعديل
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:39 PM

"بلدية خميس مشيط" تصادر أكثر من طن مواد غذائية فاسدة

ضمن جولات تفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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أتلفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1271كجم من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين "آل خويلد" أنه تم رصد 31 مخالفة صحية بجانب إغلاق ثمانية محلات مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية، وقد بلغ عدد العينات الغذائية العشوائية التي تم فحصها في مختبر البلدية العام 64 عينة تم سحبها من مختلف المراكز والأسواق التجارية، وذلك بعد أكثر من 280 جولة ميدانية قام بها مراقبو صحة البيئة خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر، بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

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